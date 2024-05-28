Kırklareli Üniversitesi Rektörü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kırklareli Üniversitesi Rektörü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ziyaret Etti

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyılmaz'ı ziyaret etti. Şengörür, Türkyılmaz'a görevinde başarılar diledi. Türkyılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Şengörür'e bilgi verdi. Ayrıca Lüleburgaz'da anne ve baba adaylarına sağlık eğitimi verildi. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen programda nefes egzersizleri, meditasyon çalışmaları, doğumu kolaylaştırıcı uygulamalar, bebek bakımı ve güvenli taşıma konuları anlatıldı. Diş hekimi, diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı tarafından da gebelik ve doğum sonrası dönem konularında eğitim verildi. Üsküp beldesinde ise üreticilere sebze fidesi dağıtıldı. Üsküp Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi. Son olarak Kırklareli'nin Karahıdır Mahallesi'nde yağmur ve şükür duası yapıldı. Mahalle camisinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı ve vatandaşlara pilav ikram edildi.

28.05.2024 09:41
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Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyılmaz'ı ziyaret etti.

Şengörür, Türkyılmaz'a görevinde başarılar diledi.

Türkyılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Şengörür'e bilgi verdi.

Anne ve baba adaylarına eğitim verildi

Lüleburgaz'da anne ve baba adaylarına eğitim verildi.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen programda ebe Şebnem Çetin tarafından nefes egzersizleri, meditasyon çalışmaları, doğumu kolaylaştırıcı uygulamalar, emzirme, yeni doğan bakımı, bebek giydirme ve güvenli taşıma konuları anlatıldı.

Diş hekimi Didem Topçu, diyetisyen Esra Işık, psikolog Ayça Aydın ve sosyal çalışmacı Mehmet Uzar tarafından da gebelik ve doğum sonrası dönem konularında eğitim verildi.

Üreticilere fide dağıtıldı

Üsküp beldesinde üreticilere 20 bin 790 sebze fidesi dağıtıldı.

Üsküp Belediyesinden yapılan açıklamada, üreticilere biber, domates ve patlıcan fidesi dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Yağmur ve şükür duası yapıldı

Kırklareli'nin Karahıdır Mahallesi'nde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Mahalle muhtarlığınca camide düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

Ardından vatandaşlara pilav ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Üniversitesi Rektörü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli Üniversitesi Rektörü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ziyaret Etti - Son Dakika
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