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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki askerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki askerleri ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile birlikte Türkiye-Bulgaristan sınırında nöbet tutan askerleri ziyaret etti. Vali Ekici, askerlerle sohbet ederek yeni yıllarını kutladı ve vatani görevin önemini vurguladı. Aynı zamanda Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar da yeni yıla coşkuyla girdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki askerleri ziyaret etti
01.01.2024 - 00:39,
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye- Bulgaristan sınırında nöbet tutan askerleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile sınırdaki Dereköy Hudut Karakoluna ziyarette bulundu.

Mehmetçik tarafından karşılanan Ekici, selamlaşmanın ardından askerlerle sohbet etti.

Ekici, nöbet tutan askerlerle yeni yılı kutlamanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Vatani görevin çok kutsal olduğunu ifade eden Ekici, askeri personelin yeni yılını kutladı.

Bu arada ışıklarla süslenen Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar yeni yıla saniyeler kala 10'dan geriye doğru saydı. Vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak, yeni yıl sevincini yaşadı.

Kaynak: AA
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