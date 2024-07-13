Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin projesi TÜBİTAK mükemmeliyet mührüne layık görüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin projesi TÜBİTAK mükemmeliyet mührüne layık görüldü

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Furkan Birdal'ın yürütücülüğünü yaptığı 'Modüler Yapıların İnşası İçin Atık Betondan Isı Verimli Hafif Kompozit Panel Eleman Üretimi' projesi, TÜBİTAK'ın mükemmeliyet mührüne layık görüldü. Proje, sürdürülebilir ve enerji verimli modüler yapı sistemleri geliştirilmesi amacıyla beton atıklarının değerlendirilmesini hedefliyor. Proje ekibinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden akademisyenler ve yüksek lisans öğrencileri yer alıyor.

13.07.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) hazırlamış olduğu proje, TÜBİTAK'ın mükemmeliyet mührüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Furkan Birdal'ın yürütücülüğünü yaptığı "Modüler Yapıların İnşası İçin Atık Betondan Isı Verimli Hafif Kompozit Panel Eleman Üretimi" projesi, 2024 yılı 1. çağrısı kapsamında TÜBİTAK BİGG desteği aldı.

Proje aynı zamanda akademisyenler, sektör temsilcileri ve yatırımcılardan oluşturulan değerlendirmeler sonucu aynı çağrı kapsamında mükemmeliyet mührü almaya da hak kazandı.

1917 iş fikri arasından mührü almaya hak kazanan 115 fikir arasında yer alan proje sayesinde sürdürülebilir ve enerji verimli modüler yapı sistemleri geliştirilmesi isteniyor.

Özellikle kentsel dönüşüm ve doğal afetler sonucu ortaya çıkan beton atıklarını değerlendirilmesiyle yenilikçi, çevre dostu ve afetlere dayanıklı yapı elemanları üretimi hedeflenirken, yaklaşımın inşaat sektöründeki sürdürülebilirlik çabalarına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Birdal'ın yanı sıra proje ekibinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Dilbas ile KAEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencileri Emre Şahin, Mustafa Kerem Soyal ve Erkam Köseömür de yer aldı.

Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kırşehir, Tübitak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin projesi TÜBİTAK mükemmeliyet mührüne layık görüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
14:24 Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
16:02 Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
15:23 ’’Ebru Gündeş yuvamı yıktı’’ diyen Selin Kabaklı’nın sevgilisi evli çıktı ''Ebru Gündeş yuvamı yıktı'' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı
15:12 Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu Antalyaspor’da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
14:32 Wanda Nara’dan sonra umutlandı Simge’ye Icardi’yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı
13:39 Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu’nu hedef aldı Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba
13:39 Yaptığı sevinçle EURO 2024’e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig’e Yaptığı sevinçle EURO 2024'e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig'e
12:58 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar Eşeği kestikleri görüntü kahretti Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti
12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 71 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 71 ölü
12:04 Bir okulda taciz iddiası daha Öğretmen “Yapmadım“ diyor ama öğrencinin sözleri vahim Bir okulda taciz iddiası daha! Öğretmen "Yapmadım" diyor ama öğrencinin sözleri vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 17:21:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin projesi TÜBİTAK mükemmeliyet mührüne layık görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement