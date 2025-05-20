Kırşehir'de 19 Mayıs Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen Feridun Düzağaç konseri ile sona erdi.

Kırşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Gençlik Haftası kapsamında 16 Mayıs Cuma günü "4. Geleneksel Kitap Fuarı" Cacabey Meydanı'nda kapılarını açtı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Kır Bayırı'nda ise 17 Mayıs Cumartesi günü DJ Mi-Do-Fa sahne aldı. Cacabey Meydanı'nda 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00'da "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi gösterildi.

Bayram günü ise Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ile birlikte, Ahi Stadyumu'ndaki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlama programına katıldı.

Başkan Ekicioğlu, daha sonra Milletvekili İlhan ve CHP İl Başkanı Baran Genç ile birlikte Kır-Köy Kampüsü ve Piknik Alanı'nda Kırşehir Belediyesi 2. Geleneksel Pilav Şenliği- Uçurtma Şenliği'ne katılarak hemşehrilerinin bayramını kutladı.

Cacabey Meydanı'ndaki konserler öncesi Masal Park'tan Cacabey Meydanı'na fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Meydandaki konserlerde, Cemre Özdal ve Feridun Düzağaç sahne aldı.

Sanatçı Feridun Düzağaç'a, Üç Erenler plaketi takdim eden Başkan Ekicioğlu, şöyle konuştu:

"106 yıl önce büyük bir mücadeleye girişti"

"Değerli Kırşehirliler, bugün 106 yıl önce yola çıkan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106'ncı yılındayız. İşte geleceğin gençleri ülkenin geleceği sizlersiniz. Hep birlikte bu ülkeyi uçurumun kenarından alan Mustafa Kemal'in çocukları, torunları bunlar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. 106 yıl önce uyuyan devi uyandıran Mustafa Kemal Atatürk, çok anlamlı bir yola çıktı. Ülkenin insanları çocukları olarak, ülke çökerken, parsel parsel imparatorluk çöküp ve her taraftan işgal edilirken Ulu Önder Atatürk, 106 yıl önce büyük bir mücadeleye girişti. Onun için ferman yazdılar, idam fermanı verdiler ama o korkmadı Samsun'a çıktı ve bu Kızılırmak Havzası'nda dolanarak hep birlikte Ankara'ya yürüdü. Burada Kırşehir'de dört gün kaldı. Sonunda Cumhuriyeti ilan etti. Biz de bu Cumhuriyeti ona borçluyuz ve şimdi onu Cacabey Meydanı'nda on binlerle anıyoruz.

"Gelecek kuşaklara iyi bir ülke bırakacağız"

Sizlere teşekkür ediyorum. Özellikle sanatçımız Feridun Düzağaç'ın gençlere, çocuklara hitap etmesi bizim için önemli çünkü neden? Bugün Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Kırşehir her şeyin en iyisine layık... Her şey Kırşehir'de daha güzel olacak. Bunun için emek veren bütün ekiplere teşekkür ediyorum, özellikle bu meydanı dolduran Kırşehirlilere teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Nice 106 yıllara diyorum. Sanatçımıza da hoş geldiniz diyorum. UNESCO Müzik Şehri'nde birçok sanatçımızı ağırladık. Bütün sanatçılarımızı gerçekten Neşet Ertaş'ın memleketinde ağırlamak bizim için gururdur. Feridun kardeşimiz de Neşet ustamı anmadan duramadı. Tabii bu topraklar Anadolu erenlerinin toprağı. Pir Sultan Abdalların geleneğinden gelen Anadolu Abdal geleneğini yaşatan son kuşaklar bu topraklarda yetişti. Muharrem Ertaşlar, Çekiç Aliler, Hacı Taşanlar… En son kuşak Neşet Ertaş ve onun mirasçıları bu topraklarda. Onlar itirazlarını hep sözleri ve sazları ile söylediler. Hiçbir zaman devletini arkadan hançerlemediler. Hep devlete sahip çıktılar, hep insanlığa hizmet ettiler. Sazlarıyla sözleriyle... Biz de bu coğrafyanın Hacı Bektaş Veli'nin, Yunus Emre'nin, Ahi Evran'ın çocukları, torunları olarak binlerce yıl bu kültürü yaşatacağız ve gelecek kuşaklara iyi bir ülke, iyi bir şehir, iyi bir dünya bırakacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum."