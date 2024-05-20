Kırşehir'de büyükelçi eşleri yöresel lezzetleri tattı, müzeleri gezdi - Son Dakika
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Kırşehir'de büyükelçi eşleri yöresel lezzetleri tattı, müzeleri gezdi

Kırşehir\'de büyükelçi eşleri yöresel lezzetleri tattı, müzeleri gezdi

Rusya, Türkmenistan, Kanada, Estonya ve Kosova'nın Ankara büyükelçilerinin eşlerinin de aralarında bulunduğu 27 kişilik heyet, Kırşehir'i ziyaret etti. Heyet, Kırşehir ve Ahilik müzelerini gezerek kentin tarihi ve kültürel simgelerini inceledi. Ardından Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen programa katıldılar ve Kırşehir'e özgü yöresel lezzetlerden tatma imkanı buldular.

20.05.2024 15:31
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Kırşehir'de büyükelçi eşleri, kentin yöresel lezzetlerini tattı, müzeleri gezdi.

Rusya, Türkmenistan, Kanada, Estonya ve Kosova'nın Ankara büyükelçilerinin eşlerinin de aralarında bulunduğu 27 kişilik heyet, Kırşehir'i ziyaret etti.

Kırşehir ve Ahilik müzelerini ziyaret eden heyet, çeşitli kazılarda çıkarılan eserler ile kenti betimleyen simgeleri inceledi. Vali Hüdayar Mete Buhara ve eşinin de eşlik ettiği ziyarette, kentin tarihi hakkında bilgiler verildi.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Ağalar Konağı'nda düzenlenen programa geçildi.

Burada konuşan Vali Buhara, misafirleri kültür, tarih ve müzik kenti Kırşehir'de ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Türk Mutfağı Haftası'nda Kırşehir'e özgü yöresel lezzetleri tattıklarını aktaran Buhara, "Biz Türkiye'ye 'Anadolu' diye de hitap ederiz. Anadolu toprakları olarak da söyleriz. Bu kapsamda Anadolu bir açık hava müzesidir. Kırşehir'de yine Anadolu'nun tarihi ve kültürel açısından çok zengin illerinden biridir. Kırşehir ve Ahilik müzelerinin ardından Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi'nde olacaksınız. İnşallah çok güzel hissiyatlarla Kırşehir'den ayrılacaksınız." diye konuştu.

Büyükelçi eşlerinden oluşan heyete Kırşehir yöresel tatları ve yemekleri ikram edildi.

Kaynak: AA

Türkmenistan, Kırşehir, Estonya, Ankara, Kosova, Kanada, Rusya, Gastronomi, Kültür, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

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