Kırşehir'de Dijital Medya Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Kırşehir'de Dijital Medya Çalıştayı Düzenlendi

Kırşehir\'de Dijital Medya Çalıştayı Düzenlendi
12.06.2026 20:49
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TİGAD, 160 gazetecinin katılımıyla Kırşehir'de Dijital Medya Çalıştayı gerçekleştirdi.

TÜRKİYE İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından Türkiye'nin 81 ilinden 160 gazetecinin katılımıyla Kırşehir'de Dijital Medya Çalıştayı düzenlendi.

Ahi Evran Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleşen çalıştayın açılışına Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Kasım Karahocagil, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ile TİGAD il temsilciler ve davetliler katıldı.

TİGAD Kırşehir Medya Çalıştayı açılışında katılımcılara hitap eden Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek "Basın, şehirlerin hafızasını tutar. Toplumun nabzını yansıtır. Kamu yönetiminin sahayla temasını güçlendirir. Bizler, kamu yöneticileri olarak bu rolü önemsiyoruz. Yapıcı eleştiriyi, sahadan gelen doğru bilgiyi ve kamu yararını esas alan habercilik anlayışını değerli buluyoruz. Çünkü, sağlıklı kamu yönetimi, toplumdan gelen sesin doğru duyulmasıyla mümkündür. Bir haber, o günün gündemini oluşturmakla kalmaz; yarının hafızasına da not düşer. Kullanılan bir başlık, seçilen bir ifade, verilen bir görüntü; toplumda güveni, algıyı ve ortak duyguyu etkileyebilir. Bu yüzden gazetecilikte doğruluk, hakkaniyet, mahremiyete saygı, kamu yararı ve sorumlu dil her zamankinden daha değerlidir. Yapay zekanın, sosyal medya algoritmalarının ve hız rekabetinin mesleği dönüştürdüğü bir dönemde gazeteciliğin özü korunmalıdır. O öz; doğru bilgi, insan onuruna saygı ve topluma karşı duyulan sorumluluktur" dedi.

'YAPAY ZEKA BİR ÖZNE DEĞİL, GAZETECİYİ DESTEKLEYEN BİR ARAÇ OLMALIDIR'

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay ise, "Yapay zeka gazetecinin yerine geçen bir özne değil, gazeteciyi destekleyen bir araç olmalıdır. Gazeteciliğin geleceğini belirleyecek olan şey ise teknolojinin hızı değil, insan denetimi ve mesleki etik olacaktır. Algoritmik görünürlük kazanmak için ruhsuz ve etik dışı içerik üretenler dijital gürültünün içinde kaybolup gidecek; sahadaki gözlemi, fikri takibi ve insanla kurulan empati bağını koruyanlar varlığını sürdürecektir. Dijital dönüşüm, madalyonun diğer yüzünde çok çetin bir ekonomik savaşı da barındırmaktadır. 'Platform bağımlılığı' ve 'algoritmik görünürlük' olarak tanımlanan yeni bir sömürü düzeniyle karşı karşıyayız. Bugün dijital reklam gelirlerinin yüzde 60'tan fazlası yalnızca birkaç büyük küresel teknoloji şirketinin tekelindedir. Bu durum, içerik üreticilerinin ve yayıncıların ekonomik payını giderek daraltmaktadır. Ayrıca son dönemde arama motorlarında yaygınlaşan AI Modu ile internet haber sitelerimiz zero-click yani sıfır tıklama olarak nitelendirilen bir sorun ile karşı karşıyadır. Yeni sistemde kullanıcılar, bilgiyi direkt arama sayfasında görmekte, haber sitesine gitmeye bile gerek duymamaktadır. Yani küresel platformlar, medyanın ürettiği nitelikli içerik üzerinden devasa trafik ve reklam geliri elde ederken, içeriğin asıl sahibine, yani fikir işçisine hakkını vermemektedir. Nitelikli haber, bedelsiz üretilen bir içerik değildir. Fikri emeğin korunması noktasında Dijital Mecralar Komisyonumuz gerekli çalışmaları devam ettiriyor. Çalışmaların sonucunda hem basın mensuplarımızın ürettiği haber içeriklerinin değerinin korunacağı, hem de haklarının teslim edileceği bir yasal düzenlemenin ortaya çıkacağını biliyoruz" diye konuştu.

SARIKONAK'TAN HACI BEKTAŞ'A YUNUS YOLU PROJESİ

Çalıştayın ardından Kırşehir'e gelen 160 gazeteci Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın ve babası Muharrem Ertaş'ın da kabrini ziyaret etti. Gazeteciler daha sonra Kırşehir Açıkcezaevi'nde Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ile bir araya geldi. 5 bin yıllık tarihi ile özel bir yere sahip Kırşehir'de yapılması planlanan 'Yunus Yolu' projesini açıklayan Vali Demiryürek, şunları söyledi:

"Sarıkonak köyünden Hacı Bektaşa bir yürüyüş yolu, bir yunus yolu yapma gayretimiz var. İnşallah çalışmalarımızı bilim dünyasıyla da beraber sürdürerek yakın zamanda Sarı Konak'tan Hacı Bektaş'a 'bu buğday mı nefes mi' tarihi menkıbesinden yola çıkarak bir sevgi yolu, bir yunus yolu yapma kararlığındayız. Yunus yolunu, Anadolu'nun bu zengin manevi mirasını daha fazla işlemek, genç kuşaklara daha doğru anlatmak amacıyla da böyle bir projenin başlangıcındayız. Japon Bahçesi'ne geçen yıl 200 bin civarında ziyaretçi uğradı. İçerisinde bulunan müzeyi 30 bin kişi ziyaret etti. Çok kıymetli eserlerle donanmış bir arkeoloji müzemiz var. Ahilik dönemi eserleriyle donanmış bir ahilik müzesi var. Termal kaynaklarımız var. Yeni termal kuyular açıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir turizm uygulama otelimizi açacağız. Milli Eğitim Bakanlığı marifetiyle yaptırılan beş yıldızlı bir turizm uygulaması oteli. Türkiye'deki de ilk termal turizm uygulama oteli. Restorasyon sürecini tamamladığımız tarihi şifanın bulunduğu Karakurt kaplıcaları var. Tüm bunları çalışarak inşallah gelecek dönemde termalle ve kültürle, tarihle Kırşehir'i turizmden daha fazla pay alır hale getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Dijital Medya Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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