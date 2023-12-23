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Kırşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı - Son Dakika
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Kırşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi önünde toplanan Kırşehir Kudüs Platformu temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını kınayarak Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü. Gazze'de yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve 3 yaşındaki Rim için 'İyi ki doğdun Rim' pankartı açıldı.

Kırşehir\'de İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları kınandı
23.12.2023 - 16:23,
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kırşehir'de kınandı.

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi önünde toplanan Kırşehir Kudüs Platformu temsilcileri ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları, "İsrail bir terör devletidir", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Filistin'deki çocuklar için barış ve güvenlik", "İnsanlık ölüyor, dünya seyrediyor" yazılı döviz taşıyarak Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Gazze'de yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden ve doğum günü 23 Aralık olan 3 yaşındaki Rim için "İyi ki doğdun Rim" pankartı açıldı.

Dua edilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: AA
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