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Kırşehir'de köpeğe şiddet uygulayan şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de köpeğe şiddet uygulayan şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı

Kırşehir\'de köpeğe şiddet uygulayan şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı

Kırşehir'de bir köpeğe şiddet uygulayan Afganistan uyruklu şüpheli, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Köpeğe şiddet uygulayan kişinin bulunması için ise polis ekipleri çalışma başlattı.

02.02.2024 20:45
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Kırşehir'de köpeğe şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görüntüde bir köpeğe şiddet uygulayan Afganistan uyruklu K.G.A'yı (32) kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

K.G.A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, şiddet uygulanan köpeğin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırşehir'de köpeğe şiddet uygulayan şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı - Son Dakika
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