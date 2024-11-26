Kırşehir'de Öğretmenlerden Şehit Öğretmenler İçin Anma Etkinliği - Son Dakika
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Kırşehir'de Öğretmenlerden Şehit Öğretmenler İçin Anma Etkinliği

Kırşehir\'de Öğretmenlerden Şehit Öğretmenler İçin Anma Etkinliği

Kırşehir'de öğretmenler, şehit öğretmenler anısına Gönül Dağı'nda yürüyüş ve fidan dikimi etkinliği düzenledi. 45 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, zirveye ulaşarak Türk bayrağı çekip İstiklal Marşı okudular. Etkinlik, 'Şehit Öğretmenler Fidanlığı'na fidan dikimi ile taçlandırıldı.

26.11.2024 14:50
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Kırşehir'de öğretmenler, şehit öğretmenler anısına Gönül Dağı'na düzenlediği yürüyüşte fidan dikimi gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Kaman ilçesine bağlı Demirli köyünde bir araya gelen 45 öğretmen, köy meydanında yürüyüşe başlayarak 1840 metre yüksekliğe sahip Gönül Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Yürüyüş sırasında Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen bir alana öğretmenler fidan dikti ve alana "Şehit Öğretmenler Fidanlığı" ismi verildi.

Zirveye ulaşan öğretmenler göndere Türk bayrağı çekerek şehit öğretmenler anısına saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinliğin ardından Türk Kızılay Kırşehir Şubesi tarafından Demirli köyünde öğretmenlere ve vatandaşlara çorba ve çay ikram edildi.

Kırşehir İl Millİ Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, şehit öğretmenlerin aziz hatıralarını yaşatmak istediklerini belirtti.

Etkinliğe, Kırşehir Orman İşletme Müdürü Mustafa Çankaya, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Erdal Özbek, Türk Kızılay Şube Başkanı Osman Eroğlu, dağcılar, jandarma ve emniyet personeli, MEB AKUB ve UMKE personelleri ile öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

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