Kırşehir Belediyesi'nin Ramazan Etkinlikleri, Medrese Mahallesi'nde Devam Etti

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin ramazan ayı etkinlikleri, Medrese Mahallesi'nde devam etti. Etkinliklerde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz" dedi.

Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Baran Genç, Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur, Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte, Medrese Mahallesi Mermerler Parkı'ndadün akşam düzenlenen ramazan etkinliklerinde vatandaşlarla buluştu.

Etkinliklerde davul-zurna gösterisi, Karagöz-Hacivat gösterisi, karaoke, orta oyunu ve canlı müzik yer aldı. Katılanlara mısır, pamuk şekeri, lokma ve ramazan şerbeti ikram edildi.

Ekicioğlu, "Ramazan ayı nedeniyle Kırşehir Belediyesi olarak ramazan ayı ruhuna uygun geleneksel etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz. Daha önceki yaptığımız ramazan ayı etkinliklerine özellikle çocuklarımızın da yoğun bir katılım göstermesi etkinliklerimizin gelenekselleşmesi açısından bizler için de önem arz ediyor" diye konuştu.

Ramazan etkinlikleri

26 Şubat 2026 – Perşembe

Yer: Masal Park

Mahalle: Aşıkpaşa Mahallesi,

28 Şubat 2026 – Cumartesi

Yer: Kervansaray Konağı

Mahalle: Kervansaray Mahallesi

1 Mart 2026 – Pazar

Yer: Karaoğlan Bülent Ecevit Parkı

Mahalle: Mehtap Tepesi – Anadolu Mahallesi

2 Mart 2026 – Pazartesi

Yer: Kent Park Anfi

Mahalle: Nasuhdede – Ahievran Mahallesi

4 Mart 2026 – Çarşamba

Yer: Kındam TOKİ 2. Etap Sosyal Tesisler

Mahalle: Kındam Mahallesi

6 Mart 2026 – Cuma

Yer: Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi

Mahalle: Bağbaşı Mahallesi

8 Mart 2026 – Pazar

Yer: Hılla Kütük Evi Parkı

Mahalle: Çukurçayır Mahallesi

10 Mart 2026 – Salı

Yer: Cesur Kadın Parkı

Mahalle: Üçgöz – Kuşdilli Mahallesi

13 Mart 2026 – Cuma

Yer: Gölhisar Kültürevi

Mahalle: Gölhisar Mahallesi

14 Mart 2026 – Cumartesi

Yer: Güneykent Sosyal Tesisleri Mahalle: Güneykent – Güldiken Mahallesi

15 Mart 2026 – Pazar

Yer: Kındam Kültürevi

Mahalle: Kındam Mahallesi

17 Mart 2026 – Salı

Yer: Ahi Evran Külliyesi