Kırşehir Belediyesi'nin Ramazan Etkinlikleri, Medrese Mahallesi'nde Devam Etti

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin ramazan ayı etkinlikleri, Medrese Mahallesi'nde devam etti. Etkinliklerde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz" dedi.
Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Baran Genç, Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur, Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte, Medrese Mahallesi Mermerler Parkı'ndadün akşam düzenlenen ramazan etkinliklerinde vatandaşlarla buluştu.
Etkinliklerde davul-zurna gösterisi, Karagöz-Hacivat gösterisi, karaoke, orta oyunu ve canlı müzik yer aldı. Katılanlara mısır, pamuk şekeri, lokma ve ramazan şerbeti ikram edildi.
Ekicioğlu, "Ramazan ayı nedeniyle Kırşehir Belediyesi olarak ramazan ayı ruhuna uygun geleneksel etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz. Daha önceki yaptığımız ramazan ayı etkinliklerine özellikle çocuklarımızın da yoğun bir katılım göstermesi etkinliklerimizin gelenekselleşmesi açısından bizler için de önem arz ediyor" diye konuştu.
26 Şubat 2026 – Perşembe
Yer: Masal Park
Mahalle: Aşıkpaşa Mahallesi,
28 Şubat 2026 – Cumartesi
Yer: Kervansaray Konağı
Mahalle: Kervansaray Mahallesi
1 Mart 2026 – Pazar
Yer: Karaoğlan Bülent Ecevit Parkı
Mahalle: Mehtap Tepesi – Anadolu Mahallesi
2 Mart 2026 – Pazartesi
Yer: Kent Park Anfi
Mahalle: Nasuhdede – Ahievran Mahallesi
4 Mart 2026 – Çarşamba
Yer: Kındam TOKİ 2. Etap Sosyal Tesisler
Mahalle: Kındam Mahallesi
6 Mart 2026 – Cuma
Yer: Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi
Mahalle: Bağbaşı Mahallesi
8 Mart 2026 – Pazar
Yer: Hılla Kütük Evi Parkı
Mahalle: Çukurçayır Mahallesi
10 Mart 2026 – Salı
Yer: Cesur Kadın Parkı
Mahalle: Üçgöz – Kuşdilli Mahallesi
13 Mart 2026 – Cuma
Yer: Gölhisar Kültürevi
Mahalle: Gölhisar Mahallesi
14 Mart 2026 – Cumartesi
Yer: Güneykent Sosyal Tesisleri Mahalle: Güneykent – Güldiken Mahallesi
15 Mart 2026 – Pazar
Yer: Kındam Kültürevi
Mahalle: Kındam Mahallesi
17 Mart 2026 – Salı
Yer: Ahi Evran Külliyesi
