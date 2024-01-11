KIRŞEHİR\'de \'Sibergöz-12\' Operasyonu: Vergi Borcu ve Trafik Cezası Yöntemleriyle Dolandırıcılık

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KIRŞEHİR merkezli 3 ilde, 'Sibergöz-12' operasyonları kapsamında, 'TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu' adı altında vergi borcu ve trafik cezası yöntemlerini kullanarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önceki gün sosyal medya hesabında 'Sibergöz-12' operasyonları kapsamında haksız kazanç sağlayan kişilerin yakalandığını duyurdu. Bu kapsamda internet sitesi üzerinden 0 850'li numara ile vatandaşlarla iletişim kurarak 'TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu' adı altında vergi borcu, trafik cezası gibi farklı yöntemler kullanarak çok sayıda kişiden yüklü miktarda para alan 13 kişi yakalandı. İstanbul ve Yalova'da yakalanan şüpheliler, Kırşehir'e getirildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan H.M.S., E.D., D.O.Ç., K.T., E.C.S., B.U., S.T., A.U., S.K., F.Y., M.E., S.H. ve M.İ.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)