Kırşehir\'den Hububat Hasadı İçin Biçerdöverler Uğurlandı

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Kırşehir'den hububat hasadı için 30'a yakın kente giden biçerdöverler için uğurlama programı düzenlendi.

Hasat mevsimine hazırlanan ve Türk bayraklarıyla süslenen biçerdöverler, Kırşehir Ticaret Borsası bahçesinde toplandı.

Buradan konvoy eşliğinde Kırşehir- Kayseri kara yolu yakınındaki Basın Anıtı önüne gelen biçerdöverleri, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar ile davul zurna ekipleri karşıladı.

Kortejde biçerdöver kullanan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, burada yaptığı konuşmada, şenlik havasında uğurlama töreni düzenlediklerini söyledi.

Kırşehir'in biçerdöver sektöründe çok önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Buhara, "Binden fazla biçerdöver, 30'a yakın ile giderek hizmet veriyor. Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa, Mardin, Hatay'dan başlamak üzere memleketin birçok yöresinde yaklaşık 3 ayı aşkın süre hasat yapıyorlar. Hasadın verimliliğini arttırmak, tane kaybını en aza indirmek için de usta ellere ihtiyaç var. Bizi bu sektörde marka şehir haline getiren esnaflarımıza Kırşehir adına teşekkür ediyorum." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ise biçerdöver esnafının tarımın hasada dönüştürülmesinde olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Biçerdöver sahibi Mehmet Yüksel de hasada Hatay Kırıkhan'dan başlayacaklarını anlatarak, "Oradan Kahramanmaraş'a, Konya ve Sivas'a gideceğiz. Sonra da mısır hasadı için bir kez daha gideceğiz. Birinci aya kadar sezonumuz sürer. Tırlarla karadan yolculuğumuz başladı. Şimdiye kadar böyle bir etkinlik yoktu, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mustafa Tekin, hasat sezonunun kazasız tamamlanması, bol ve bereketli olması için dua etti.

Ön taraflarında Ahi Evran Veli ile Neşet Ertaş'ın sözlerinin de asılı olduğu biçerdöverler, davul zurna eşliğinde Kırşehir'den uğurlandı.