Kırşehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

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Kırşehir merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik Kırşehir merkezli Antalya, Eskişehir, Hatay ve Hakkari'de operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahte ve çalıntı hesaplar üzerinden "yatırım tavsiyesi" bahaneleriyle mağdurlardan milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı tespit edilen M.M.Y, M.Z.B, Ö.F.Y, N.S.G, H.Y. ve D.T. gözaltına alındı.

Zanlıların cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallerine el konuldu.

Kırşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlıların banka hesaplarına, son 10 günde 20 milyon lira aktarıldığı tespit edildi.