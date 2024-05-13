Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi kapsamında Azerbaycan'a ziyaret - Son Dakika
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Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi kapsamında Azerbaycan'a ziyaret

Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi kapsamında Azerbaycan\'a ziyaret

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından hazırlanan 'Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi' kapsamında, dernek üyeleri Azerbaycan'a gitti. Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, projenin uygulamaya başlandığını ve Azerbaycan'da çeşitli ziyaretler yapacaklarını belirtti. Proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.

13.05.2024 17:14
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Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince hazırlanan "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi" kapsamında, dernek üyelerinin Azerbaycan'a gittiği bildirildi.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yaptığı yazılı açıklamasında, hazırladıkları "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde" projesini uygulamaya başladıklarını belirtti.

13-17 Mayıs arasında gerçekleşecek ziyaretlerine Azerbaycan Bakü büyükelçiliğinden başlayacaklarını aktaran Kılıçaslan, Azerbaycan ve Türk şehitliğini, Ganira Paşeyava'nın kabri, Karabağ şehit ve gazi aileleri ziyaretlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere katılacaklarını vurguladı.

Kılıçaslan, "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ın katkılarıyla Azerbaycan'a yolculuğumuz başladı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Azerbaycan, Kırşehir, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi kapsamında Azerbaycan'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi kapsamında Azerbaycan'a ziyaret - Son Dakika
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