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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Buhara, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen 147 fotoğrafı inceledi ve seçtiği fotoğraflara oy verdi. Deprem ve Filistin başta olmak üzere beğendiği fotoğraflara oy veren Buhara, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
04.01.2024 - 15:17,
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Buhara, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" ve Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğrafından yana tercihte bulunan Buhara, İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" seçkisinden Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek" adlı fotoğraflarını seçen Vali Buhara, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Buhara, acı tatlı hatıralarla bir yılı daha geride bıraktıklarını söyledi.

AA'nın fotoğraflarının bir çok olaya tanıklık ettiğini vurgulayan Buhara, en başta asrın felaketi olan depremin herkesi üzdüğünü hatırlattı.

Deprem yaralarını hep birlikte milletin de desteği ile en kısa sürede sarılacağını belirten Buhara, "Filistin'de yaşanan insanlık dramına da çok üzgünüz, inşallah bir an önce barış gelir ve kardeşlerimiz de bu acılardan kurtulur. Daha yaşanabilir bir dünya için yeni yıl, iyiliklere ve güzelliklere vesile olsun istiyoruz. Çok güzel ve başarılı fotoğraflar var. Hayatın bir anının dondurulduğu, kalıcı hale getirildiği fotoğraflar. Seçmekte gerçekten zorlandım. Deprem ve Filistin başta olmak üzere beğendiğimiz fotoğraflara oyumuzu verdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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