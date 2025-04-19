Kırşehir ve Sivas'ta Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Kırşehir ve Sivas'ta Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

Kırşehir ve Sivas\'ta Gazze\'ye destek yürüyüşü düzenlendi

Kırşehir ve Sivas'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

19.04.2025 16:59
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Kırşehir ve Sivas'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kırşehir Askerlik Şubesi önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, ellerindeki Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı döviz ve pankartlarla Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Salih Ceylan, meydanda grup adına yaptığı açıklamada, şehitlere rahmet diledi.

Bugün, sağlık çalışanları olarak düzenledikleri sessiz yürüyüşte zulmün her türlüsünün karşısında olduklarını vurgulamak için toplandıklarını ifade eden Ceylan, "Çocuklara karşı açılmış bir savaş, çocuklar için harcanan mühimmat ve sırf çocuklar zarar görsün diye yapılan onca şey ve bunlar karşısında derin bir sessizlik içerisinde olan bizler. Korkarım İsrail, Gazze'den önce bizi işgal etmiş olmalı." dedi.

Bir gün Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşacağını dile getiren Ceylan, Allah'tan yeryüzünde bulunan bütün Müslüman milletlerin kalplerini Kur'an'ın nuruyla aydınlatmasını, yöneticilerine feraset ve basiret nasip etmesini diledi.

Basın açıklamasının ardından dua edilen programa, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, KAEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güneş, Kırşehir İl Sağlık Müdürü Süleyman Ersoy ve çok sayıda sağlık personeli katıldı.

Sivas

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas Şubesince yürüyüş düzenlendi.

Sivas Devlet Hastanesi önünde başlayan ve kent meydanında sona eren yürüyüş sırasında, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Burada grup adına açıklama yapan Sivas İHH İl Başkanı Efe Zileli, dili, dini, ırkı fark etmeksizin dünyanın her yerinde aynı amaçla sokaklara çıkan vicdanı ölmemiş insanlara teşekkür etti.

Filistinli kardeşlerinin yanlarında olduklarını belirten Zileli, "Tek vücut olduğumuzu bildirmek, kardeşlerimize selam göndermek için buradayız. İsrail'e alkış tutanları kınıyorum. Tüm insanlık bu kıyımın vebalini nasıl ödeyecek. Gazze'deki bebeklerin hatırına, evladını poşette taşıyan babaların isyanına, yüreği yanmış annelerin feryatlarına ses olmak için meydanlara çıktık. Çıkmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Gazze, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir ve Sivas'ta Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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