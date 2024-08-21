Kırtasiye Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Kırtasiye Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor

Kırtasiye Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor

TİCARET Bakanlığı tarafından, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ülke genelinde kırtasiye ürünü satan iş yerleri ve marketlerde denetimler sürüyor. Edirne'de gerçekleştirilen denetimlerde özellikle haksız değer artışlarına karşı fiyat etiketleri ve ürünlerin standartlara uygunluğu kontrol edildi.

21.08.2024 14:39
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TİCARET Bakanlığı tarafından, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ülke genelinde kırtasiye ürünü satan iş yerleri ve marketlerde denetimler sürüyor. Edirne'de gerçekleştirilen denetimlerde özellikle haksız değer artışlarına karşı fiyat etiketleri ve ürünlerin standartlara uygunluğu kontrol edildi.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesi il genelinde kırtasiye ürünleri satışı yapan iş yerleri ve marketlere yönelik denetim başlattı. Türkiye genelinde devam eden denetimlerle eş zamanlı gerçekleştirilen kontrollerde öncelikli olarak fiyat etiketlerinin denetimini yapan ekipler, haksız değer artışı olup olmadığını kontrol etti. Ekipler ayrıca işletmelerdeki ürünlerde yerli üretim logosu ve standartlara uygunlukları konusunda da denetimler yaptı.

'MÜŞTERİ ÜRÜNÜN ÜZERİNDEKİ ETİKETİ GÖRMELİ'

Denetimin gerçekleştirildiği kırtasiyenin satış sorumlusu Tamer Dillek, "Denetimler belirli aralıklarla devam ediyor. Biz de okulların açılmasına az bir süre kala hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ekipler de aynı zamanda gelen öğrencilere nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında bizleri bilgilendiriyorlar. Biz de onların verdiği görevler neticesinde hazırlıklarımızı tamamlamaya özen gösteriyoruz. Ürünlerimizi kontrol edip, etiketli olup olmadığını kontrol ettiler. Bu zaten çok önemli çünkü müşterinin üzerindeki etiketi görmesi gerekiyor" dedi.

'KALİTELİ MALZEMELER SATMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ'

Türk Standartları Enstitüsü'ne uygun ürünlerin satın alınmasının gerektiğini ifade eden Dillek, "Vatandaşların standartlara uygun malzemeler almalarını öneriyorum. Özellikle yerli malı logolu ürünler almaları gerekiyor ve malzemesinin de kaliteli olması gerekiyor, bunlara da dikkat etmeliler. Bu noktada biz de kaliteli malzemeler satmaya özen gösteriyoruz. Bizim her malımızın arkasında Türkiye Standartları Enstitüsü'nün amblemi vardır. Boyalarda da özel logolar var, onlara bakması lazım vatandaşların. Mutlaka alırken bu logolara dikkat etmeleri gerekiyor. Bu logo ürünün denetlendiğini gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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