Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen "Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" başladı.

Açılışa, sinema dünyasından oyuncu Gülsen Tuncer, yönetmen Mesut Uçakan, Nazif Tunç, Sinan Sertel ve Elif Eda, yapımcı Mecit Beştepe, Halil Kardaş, Ahmet Edebali, Ümit Sönmez, sinema eleştirmeni İhsan Kabil, yazar Cevat Özkaya ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İsrafil Kuralay'ın yanı sıra sinemaseverler katıldı.

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen açılışta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Festival Başkanı Aşkın Özcan, 2016'da "kısa film yarışması" olarak yola çıktıklarını, bu süreçteki birikimle birlikte son 3 senedir önemli bir festival olarak izleyicilerle buluştuklarını belirtti.

Özcan, genç bir ekiple ve yenilikçi bir anlayışla zamanın ruhuna uygun işler yapmak istediklerine dikkati çekerek, bu yıl oldukça yoğun ve dolu bir programla festivali hazırlamaya çalıştıklarını anlattı.

"Amatör bir ruhla profesyonelce iş yapmayı çok kıymetli buluyoruz"

Festivalin üç ayağı olduğundan bahseden Özcan, "Bunlardan biri kısa film gösterimleri. Seçkiler halinde 4 gün boyunca Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gösterimlerimiz olacak. Bir diğer önemli ayağı ise etkinlikler oluşturuyor. Her gün bir etkinliğimiz olacak. Atölyelerden, panellere, kısa film yapımcılarının sorunlarının da ele alınacağı bir içerik hazırladık. Son olarak her sene bir sanatçımızı festivalde anmak anıyoruz. Bu sene kıymetli sanatçımız rahmetli Ahmet Uluçay'ı farklı etkinliklerle hem anlamaya hem de hatırlamaya çalışacağız." dedi.

Özcan, festivalin sinemaseverler tarafından oldukça yakından takip edildiğini ve olumlu geri dönüşler aldıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Özellikle bir festival olarak yolumuza devam ettikten sonra bize yönelik ilginin arttığını ifade etmem gerekiyor. Kısa film sektörünün içindeki herkesin takdirine mazhar olduk ve bunu çok değerli buluyorum. Amatör bir ruhla profesyonelce iş yapmayı çok kıymetli buluyoruz. Kısa film yönetmenleri ne yazık ki, sektör içinde hak ettikleri değeri görmüyor. Festivalimiz onların da kendilerini rahat ve değerli hissettikleri bir ortam sunuyor. Biz de onların bu hallerini çok önemsiyoruz."

"Bu yıl Filistin'de yaşanan zulmü geniş bir çerçevede ele almaya çalıştık"

Festivalin art direktörü Abdulhamit Güler ise kısa film sektörünün festivallerden başka bir yaşam alanının olmadığını, bundan dolayı da festivallere oldukça bağımlı olduklarını söyledi.

Kısa film yapım sürecinin, sektörün temelini ilgilendiren bir anlamı olduğunu işaret eden Güler, "Ne yazık bu kısa filmler, festivaller dışında kendilerini gösteremiyorlar. Oysa bu ürünler, sektörün can damarlarından birisini oluşturuyor. Festival olarak kısa film üretim sürecinin her aşamasını çok fazla önemsiyoruz. Sadece yapılmış ve bitmiş filmleri ödüllendirmekle kalmıyor, film yapmak isteyenlere de çeşitli destekler veriyoruz. Özel gösterimler yapıyor, atölyeler düzenliyor, bu atölyelerde filmler çekiyoruz. Başından sonuna kadar genç sinemacılarla beraber olacağımız bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Güler, festival olarak Filistin'de yaşanan soykırıma sessiz kalmadıklarını ve Filistin'le ilgili özel bir bölüm hazırladıklarının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl da festival aşamasına denk gelmesine rağmen oradaki dramı buraya taşımıştık. Bu konuda çok hassasız. Bu yıl Filistin'de yaşanan zulmü geniş bir çerçevede ele almaya çalıştık. Öncelikle bir Filistin seçkimiz var. Bu seçkide yer alan yapımların yönetmenleri, izleyiciyle buluşacak ve onlarla söyleşiler yapacağız. Ayrıca 'Filistin Sinemasına Bi' Başka Bakış' başlığını taşıyan bölümümüzde, bu alanda çalışmalar yapan akademisyenler ve yönetmenlerin katılımıyla bir panel gerçekleştireceğiz."

Festival hakkında

Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya gönül verenlerin mesleki ve sanatsal gelişimlerine destek olmak ve nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasına zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen festivalde, bu yıl ustalık sınıfları, atölyeler, söyleşiler, paneller ve özel etkinlikler AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Yönetmen, yazar, müzisyen ve ressam Mehmet Güreli, bugün "Disiplinler Arasında Sinema" başlıklı ustalık sınıfında sinemaseverlerle bir araya gelecek. Etkinliği gazeteci ve film yapımcısı Ali Demirtaş yönetecek.

Yarın oyuncu Çağdaş Onur Öztürk'ün katılımıyla oyunculuk atölyesi düzenlenecek. Sanatçı Gökhan Kırdar, 5 Kasım'da "Film Müziği Besteciliği" başlıklı etkinlikte konuşacak.

Film analisti Mehmet Sindel, 6 Kasım'da izleyicilerle bir araya gelerek "Matrix" filminin okumasını yapacak, ardından filmlerin nasıl izlenip okunacağına dair bilgileri paylaşacak.

Filistin sineması panelle ele alınacak

Festivalde 7 Kasım'da "Unreal Engine ile Eş Zamanlı CGI Film Yapım Atölyesi" ve görüntü yönetmeni Süleyman Kurt eğitmenliğinde "Hangi Filme Hangi Kamera" başlıklı kamera ekipmanları atölyesi düzenlenecek.

Mehmet Zahid Başak, Yusuf Ziya Gökçek, Nawras Abu Saleh ve Luna Hawah, "Filistin Sinemasına Bi' Başka Bakış" başlıklı panelde konuşmacı olacak.

Yönetmen Abdullah Harun İlhan'ın moderatörlüğünde "Senaryon mu var derdin var" başlıklı söyleşi, genç sinemacılar Betül Karakelle, Egemen Nilüfer Yumurtacı ve Mevlüt Karabulut'un katılımıyla 8 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Genç sinemacıların ustalarla bir araya geleceği, 8 Kasım'daki "Tek Plan Masa" etkinliği Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde izlenebilecek. Etkinliğe Ali Osman Emirosmanoğlu, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Renan Bilek ve Sennur Nogaylar katılacak.

"Ahmet Uluçay ve Sineması: Hayalle Gerçek Arasında" başlıklı 8 Kasım'daki panelde, Uluçay'ın oğlu İdris Uluçay, yönetmen Murat Pay ve yazar Hüseyin Etil yer alacak.???????

Jüri başkanlığını Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği festivalde ödüllerin de takdim edileceği kapanış töreni, 9 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'nda yapılacak.