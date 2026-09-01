Kısa yoldan zengin olma hayali kuruyorlardı! Ekipler tepelerine böyle bindi - Son Dakika
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Kısa yoldan zengin olma hayali kuruyorlardı! Ekipler tepelerine böyle bindi

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Kırklareli'nin Şeytandere mevkisinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli, polisin dron destekli operasyonuyla suçüstü yakalandı. Havadan saniye saniye kaydedilen baskında kazı malzemelerine el konulurken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli'de define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken polisin dron destekli operasyonuyla suçüstü yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tarihi ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şeytandere mevkisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Kısa yoldan zengin olma hayali kuruyorlardı! Ekipler tepelerine böyle bindi

DRON KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerin kaçak kazı yaptığı anlar polis ekipleri tarafından dron kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Düzenlenen baskında 7 şüpheli kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede yapılan aramalarda ise kaçak kazıda kullanılan çok sayıda iş aleti ve teknik malzeme ele geçirildi.

Kısa yoldan zengin olma hayali kuruyorlardı! Ekipler tepelerine böyle bindi

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kaynak: DHA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kısa yoldan zengin olma hayali kuruyorlardı! Ekipler tepelerine böyle bindi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Szka788304 Szka788304:
    suçları ne kazmak mı çalmak olanlar dışarıda :) 0 0 Yanıtla
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