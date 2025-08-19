Kıskançlık Cinayeti: Eşi Satırla Öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

Kıskançlık Cinayeti: Eşi Satırla Öldürüldü

Kıskançlık Cinayeti: Eşi Satırla Öldürüldü
19.08.2025 14:09
Ümraniye'de Ümit S., kıskançlık nedeniyle eşi Nıgına Sattarova'yı sokakta öldürdü.

ÜMRANİYE'de Özbekistan uyruklu eşi Nıgına Sattarova (33)'u, sokak ortasında satırla öldürdükten sonra gözaltına alınan Ümit S. ve olayın ardından telefonla görüştüğü Urinboy B., adliyeye sevk edildi. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden Ümit S., "Onu kıskanıyordum. Olay günü konuşmak için bekledim, aramızda tartışma çıkınca kendimi kaybettim" dediği öğrenilirken olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 17 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit S. iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Nıgına Sattarova ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Ümit S. sokak ortasında eşi Nıgına Sattarova'nın satırla boğazını keserek olay yerinden kaçtı. Sattarova hayatını kaybederken eşi Ümit S. ve ona yardım ettiği iddia edilen Urinboy B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Ümit S.'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Eşiyle aralarında kıskançlık yüzünden daha önceden de tartışmalar yaşandığını anlatan Ümit S.'nin olay günü konuşmak için eşini beklediğini söylediği belirtildi. Olay günü bu konuyu eşiyle tekrar konuşmak istediğini anlatan Ümit S.'nin eşinin kendisini terslediğini bu nedenle bir anda kendisini kaybettiğini anlattığı öğrenildi. Ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını anlatan Ümit S. "Ne yaptığımı fark ettiğimde oradan kaçtım" dediği belirtildi.

YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan polis Ümit S.'nin eşini sokakta beklerken görüldüğü güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde şüphelinin yol kenarında bir süre beklediği daha sonra kamera görüş açısında olmayan eşini görünce peşinden yürümeye başladığı görüldü. Bir başka kamera görüntüsünde ise öldürülen Nıgına Sattarova'nın evine doğru yürüdüğü cinayet işleyen Ümit S.'nin ise hızla kaçtığı tespit edildi.

SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Ümit S. ve Urinboy B. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kıskançlık Cinayeti: Eşi Satırla Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
