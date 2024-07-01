Kıyıköy'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Kıyıköy'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni Düzenlendi

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, protokol üyeleri şehitler için denize çelenk bıraktı, halk oyunları gösterisi yapıldı. Ayrıca yüzme yarışları, yağlı direk yarışı ve diğer etkinlikler gerçekleştirildi. Tören, tekne turu ile sona erdi.

01.07.2024 15:22
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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kıyıköy Meydanı'nda CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen, Kıyıköy Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Hakan Ataş, İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş ile vatandaşların katılımıyla oluşturulan kortej sahile geldi.

Protokol üyeleri tekneye binerek şehitler için denize çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, yaptığı konuşmada Kıyıköy'de her yıl Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladıklarını anımsattı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı önemsediklerini ifade eden Ulaş, etkinliklere katılanlara teşekkür etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun gösterisinin ardından erkekler ve kadınlar arasında yüzme yarışları düzenlendi.

Tekneden denize bırakılan yarışmacılar, karaya ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Kadınlar kategorisinde 60 yaşındaki Halide Tekin de rakipleriyle yarıştı. 200 metrelik yarışı 3'üncü tamamlayan Tekin, vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Yağlı direkten bayrak almak için kıyasıya yarıştılar

Diğer bir etkinlikte ise 10 metre uzunluğundaki yağlı direğin ucundaki Türk bayrağını almak için 35 yarışmacı mücadele etti.

Yarışma öncesi direk, gres yağı ile yağlandı. Yarışmacılar direğin ucundaki bayrağa ulaşmaya çalıştı. Bazı yarışmacılar dua ederken bazılarının ise konsantre olarak direk üstünde durmaya çalıştı.

Direkte duramayan yarışmacılar denize düştü

Yaklaşık 45 dakika devam eden yarışta yarışmacılar bayrağa ulaşamadı. Bunun üzerine bayrak yerinden sökülerek 2 metre daha geriye alınarak direğin 8'inci metresine asıldı.

Çekişmeli geçen yarış 1 saat sürdü. Yarışmada Orbay Keskin, bayrağı almayı başardı.

Keskin, AA muhabirine 3 yıldır yağlı direk yarışında birinci olduğunu söyledi.

Yarışta zorlanmasına rağmen başarıyla sonuçlandırdığı için mutlu olduğunu ifade eden Keskin, gelecek yıl gençlerin önünü açmak amacıyla yarışmaya katılmayacağını kaydetti.

Mutlu olduğunu anlatan Keskin, çok heyecanlı bir yarışma olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte yumurta taşıma, halat çekme ve çuval yarışmaları gerçekleştirildi. Dereceye giren yarışmacılara hediyeleri verildi.

Tören, tekne turu ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıyıköy'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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