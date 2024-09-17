Kızıl Geyik Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kızıl Geyik Projesi Başladı

Kızıl Geyik Projesi Başladı

Kocaeli'de kızıl geyikler Samanlı Dağları'na salınarak ekosistem dengesine katkı sağlanacak.

17.09.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında Ormanya'da üretilen kızıl geyikler, Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Samanlı Dağları'nda popülasyonun azaldığı habitatlara kızıl geyik bırakılacağı belirtildi.

Projeyle doğadaki kızıl geyik sayısının artırılması, ekosistemin dengesinin korunması ve yerel biyoçeşitliliğin artırılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, 3 yıl sürecek proje kapsamında Ormanya'da dünyaya gelen geyiklerin belli aralıklarla doğaya salınacağı kaydedildi.

Ormanya'da son 6 yılda 126 kızıl geyiğin dünyaya geldiği bilgisine yer verilen açıklamada, "İlk etapta 10 kızıl geyiğin salınacağı projede, ilerleyen zamanlarda ortaklaşa yürütülen çalışmalarla bu sayının 40'a tamamlanması hedefleniyor. Tüm geyiklere çip ve küpe uygulamalarının gerçekleştirildiği hazırlık sürecinde bazılarına GPS takipli tasma takılarak hareketleri anlık olarak izlenecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, GPS verileri sayesinde geyiklerin mevsim ve hava şartlarına göre lokasyonlarının tespit edileceği, popülasyon dinamikleri, beslenme alışkanlıkları ve yaşam alanları daha yakından inceleneceği vurgulanarak, Samanlı Dağları'na salınan kızıl geyiklerin, fotokapanlar ve saha gözlem çalışmalarıyla sahada izleneceği belirtildi.

Kızıl geyiklerin varlığı, doğaseverler için yeni bir turizm çekim noktası oluşturacak

Kızıl geyiklerin doğaya uyum süreçleri ve davranışlarını takip etmek amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapanlar sayesinde türün doğal ortamındaki hareketleri video ve fotoğraf olarak kayıt altına alınacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nesli azalma eğiliminde olan türler arasında yer alan kızıl geyikler, ekosistem sağlığını korumada kritik rol üstleniyor. Bitki örtüsünü dengede tutarak ormanların sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor ve bitkilerin tohumlarını yayarak tohum dağıtımı gerçekleştiriyor. Ayrıca kızıl geyikler, ekosistemlerin sağlığını izlemek için önemli bir gösterge tür olarak kabul ediliyor. Bu nedenle popülasyonlarındaki değişiklikler, habitatlarının genel durumu hakkında değerli bilgiler sunuyor."

Açıklamada, projenin bölgedeki ekoturizm potansiyelini de güçlendireceği belirtilerek, "Doğa turizmi parkurlarının 560 kilometrelik bölümünün yer aldığı bölgede foto safari ve yaban hayatı gözlem turları düzenlenerek, turistlere doğal yaşamı yakından gözlemleme fırsatı sunulacak. Kızıl geyiklerin varlığı, doğaseverler için yeni bir turizm çekim noktası oluşturacak." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Kocaeli, Sağlık, Güncel, Turizm, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıl Geyik Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:54:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kızıl Geyik Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement