Kızılay 2025'te 3 Milyon Ünite Kan Hedefliyor - Son Dakika
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Kızılay 2025'te 3 Milyon Ünite Kan Hedefliyor

Kızılay 2025\'te 3 Milyon Ünite Kan Hedefliyor

Türk Kızılay, 2025'te 3 milyon ünite kan bağışı hedefleyerek toplumdan bağış çağrısında bulundu.

08.02.2025 10:46
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Geçen yıl Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 97'sini karşılayan Türk Kızılay, 2025'te 3 milyon ünite kan bağışına ulaşmayı hedefliyor.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kan ihtiyacının "güvenli ve düzenli kan bağışı" yoluyla sağlanması için çalışmalarını yürüten Türk Kızılay, 2024'te 2,7 milyon ünite kan bağışına ulaşarak ülkenin kan ihtiyacının yüzde 97'sini karşıladı.

Bu yıl, 3 milyon kan bağışı toplamayı hedefleyen Kızılay, kış aylarında kan bağışının mevsimsel olarak azalması nedeniyle stoklarında olası bir düşüşü önlemek için 18-65 yaş arasındaki vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Günde 9 bin ünite kan bağışına ihtiyaç var

Türk Kızılay, hastanelerin tüm gruplarda kan ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılamaya yetecek stok seviyesini korumak için günlük 9 bin ünite kan bağışına ihtiyacı var.

Her gün yaklaşık 1200 hastanenin kan ihtiyacını karşılayan Kızılay, uzun süre stoklanamayan kan stoğunun korunması için yılın 365 günü aynı oranda kan bağışı toplamayı amaçlıyor.

"Bir ünite kan 3 kişiyi hayata bağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, kanın, yerine başka hiçbir şey koyulamayan bir tedavi aracı olduğunu belirtti.

Herkesin günün birinde kendisi ya da sevdikleri için kana ihtiyaç duyabileceğini aktaran Yılmaz, "Özellikle acil durumlar söz konusu olduğunda, kan bağışlarının toplanmış, test edilmiş ve hastanelere sevk etmeye hazır şekilde stoklarımızda bekliyor olması gerekiyor. Bunun sürekliliği ise düzenli kan bağışçılarımızın artmasıyla mümkün. Bir ünite kan 3 kişiyi hayata bağlıyor. Bu yüzden zorlu kış ve yaklaşan ramazan ayı öncesinde kan bağışında bulunmayı ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

En çok kan bağışı 20 yaş grubundan

Yılmaz, Türk Kızılay'ın 2024'te 2,3 milyon bağışçıdan 2,7 milyon ünite kan bağışı topladığına işaret ederek, bağışçıların yüzde 87'sini erkeklerin, yüzde 13'ünü ise kadınların oluştuğunu aktardı.

Geçen yıl, en çok kan bağışında bulunan yaş grubunun 113 bin üniteyle 20 yaş olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eğitim durumuna göre en fazla kan bağışı, bağışçıların yüzde 34'ünü oluşturan lise mezunları ile yüzde 21'ini oluşturan üniversite mezunlarından alındı. 2024'te en yüksek kan bağışı alınan iller sırasıyla 511 bin 183 ünite kan ile İstanbul, 211 bin 12 ünite ile Ankara ve 154 bin 784 ünite ile İzmir oldu. Kan bağış rakamları nüfus etkisinden arındırıldığında ise bağış oranı en yüksek şehir yaklaşık yüzde 11 ile Isparta oldu. Isparta'yı yüzde 10 ile Erzincan ve yüzde 9 ile Gaziantep izledi."

Kaynak: AA

Kızılay, Türkiye, Sağlık, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay 2025'te 3 Milyon Ünite Kan Hedefliyor - Son Dakika

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