Kızılay'dan İlk Yardım Eğitimi Daveti - Son Dakika
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Kızılay'dan İlk Yardım Eğitimi Daveti

Kızılay\'dan İlk Yardım Eğitimi Daveti

Kızılay, Dünya İlk Yardım Günü'nde herkesi ilk yardım eğitimine davet ediyor.

14.09.2024 10:00
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KIZILAY, Dünya İlk Yardım Günü'nde herkesi hayat kurtaran ilk yardım eğitimi almaya davet ediyor. Kızılay, ilk yardımın günlük yaşamın yanı sıra spor gibi fiziksel aktivitelerin yoğun olduğu alanlarda da kritik bir öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Trafikte, evde, iş yerlerinde, spor programları ve okullarda her gün onlarca kaza meydana gelebiliyor. Düşme ve çarpmalar, kesikler, kırıklar, kanama, yabancı cisimlerle boğulma veya tıkanma, suda boğulma, zehirlenme, yanıklar, elektrik çarpması ve ateşli silah yaralanmaları gibi kaza ve acil durumlarda ilk yardım bilmek ise hayat kurtarıyor. Tüm yaş gruplarını hedef alan 2024 Dünya İlk Yardım Günü'nün teması ise ilk yardım ve spor olarak belirlendi. Seçilen bu tema, ilk yardımın spor ortamlarındaki kritik rolünü vurguluyor.

SPORDA İLK YARDIM

İlk yardım, acil bir durum ya da kaza anında tıbbi yardım gelene kadar yapılan basit ama etkili müdahaleleri kapsıyor. Acil durumlar ve kazalarla günlük hayatta, çalışma ortamında veya spor yaparken karşılaşılabiliyor. Kızılay, bu yıl Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla sporda ilk yardımın hayati rolüne dikkat çekti.

Spor yaralanmaları aniden ortaya çıkabilir ve doğru bir ilk yardım müdahalesi ciddi sakatlıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Kişi kendini sağlıklı hissetse bile, parklarda ve spor salonlarında yapılan egzersizler sırasında burkulmalar, kırıklar, bayılmalar ve kalp krizi gibi acil durumlar yaşanabiliyor. Doğru zamanda yapılan ilk yardım müdahaleleri, spor yapanların sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Kızılay'ın sunduğu ilk yardım eğitim programlarında, spor yaralanmalarına yönelik ilk yardım teknikleri de kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Bu eğitimler sayesinde bireyler, sadece gündelik hayatta değil, spor esnasında karşılaşabilecekleri acil durumlarda da bilinçli ve hızlı müdahalelerde bulunabilme kapasitesine ulaşıyor.

ANTRENÖR ADAYLARINA İLK YARDIM EĞİTİMİ

Kızılay, geliştirdiği eğitim modelleri, kitapçık, animasyon, eğitim filmleri gibi kaynak materyalleri ve uzman eğitmenleriyle bugüne kadar 475 bin 768 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 933 bin 460 kişiye yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdiğini duyurdu. Türk Kızılay 22 ilde 29 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile Futbol, Voleybol, Hentbol, Bisiklet, İzcilik, Tenis, Judo, Okçuluk başta olmak üzere birçok Federasyon bünyesindeki antrenör adaylarına da ilk yardım eğitimi veriyor.

Kaynak: DHA

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