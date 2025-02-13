Kızılay, Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu Oluşturdu - Son Dakika
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Kızılay, Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu Oluşturdu

Kızılay, Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu Oluşturdu

Kızılay, 20 yıllık tecrübesiyle kan hizmetlerini geliştirmek amacıyla 'Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu' oluşturdu. Genel Başkan Fatma Meriç Yılmaz, 2025'te 3 milyon ünite kan bağışı hedeflediklerini açıkladı.

13.02.2025 14:39  Güncelleme: 14:43
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TÜRK Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Kızılay, ulusal kan temini alanında 20 yıllık tecrübe ve birikimiyle kan hizmetlerini daha ileri bir noktaya taşımak üzere 'Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu' oluşturdu. Bu programı Sağlık Bakanlığı'mız ve kıymetli hocalarımızla birlikte planladık" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, çeşitli tıp fakültelerinden 13 bilim insanı ile beraber Kızılay Renda Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Bilimsel Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Kızılay'ın kan hizmetlerindeki yol haritası görüşüldü. Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, 2005 yılında başlayan Ulusal Güvenli Kan Temini Projesi'nde 20 yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Kızılay, 2005 yılında bu hizmeti 342 bin 146 ünite kan bağışıyla yürütürken, aradan geçen 20 yılda düzenlediği eğitimler, bilimsel toplantı ve farkındalık çalışmalarıyla kan bağışının önemini topluma anlattı. Geçtiğimiz yıl 2,8 milyon ünite kan bağışına ulaşarak kan talebinin yüzde 97'sini karşılamayı başaran Kızılay, 2025 yılında da 3 milyon ünite kan bağışına ulaşma hedefiyle çalışıyor. Türk Kızılay her gün yaklaşık 1200 hastanenin kan ve kan bileşeni ihtiyacını karşılıyor. Hastanelerin kan ve kan bileşeni ihtiyacını yüzde 100 oranında karşılamaya yetecek stok seviyesini korumak için günlük 9 bin ünite kan bağışı alma hedefiyle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'BİLİM IŞIĞINDA FİKİR BİRLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kan bankacılığının yanı sıra kemik iliği bankacılığında da Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesinde görev aldıklarını söyleyen Yılmaz, "1 milyon 177 bin 543 kök hücre bağışçının verisi elimizde. Bu çok büyük bir başarı. Artık birisinin babası, annesi ve çocuğu kök hücreye ihtiyaç duyduğunda eşleşmesi kısa sürede mümkün olacaktır. Benzer şekilde plazma fraksinasyon ile üretilecek ileri tedavi tıbbi ürünler sınıfında olan albumin, globulin ve pıhtılaşma faktörleri gibi farmasötik ürünlerin ülkemizde üretilerek hastalara sunulması yükümlülüğü de yine Türk Kızılay'da bulunuyor. Türk Kızılay, ulusal kan temini alanındaki geniş kapsamlı iş süreçlerini güvenli şekilde yürütmek üzere her zaman bilim dünyasıyla temas halinde oldu. Kızılay, ulusal kan temini alanında 20 yıllık tecrübe ve birikimiyle kan hizmetlerini daha ileri bir noktaya taşımak üzere 'Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu' oluşturdu. Bu programı Sağlık Bakanlığı'mız ve kıymetli hocalarımızla birlikte planladık. Kızılay olarak kanla alakalı tedavi yöntemlerinin pek çoğunun içinde bulunuyoruz. Bilimin ışığında fikir birliği yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'YILDA 3 MİLYON KAN TORBASI ÜRETECEK FABRİKA KURULUYOR'

Savaş, seferberlik, ambargo ve daha pek çok olumsuzluğun yaşandığı bir dünyada bulunduklarını aktaran Yılmaz, "Biliyorsunuz kan olmadan ne ameliyat ne de yaşam oluyor. Burada biz yılda 3 milyon adet kan torbası üretecek bir fabrika kurmak üzere yola çıktık. Fabrikamızı, değerli Bilim Kurulumuz ile beraber yaklaşık 1 senenin içinde toparlayarak, açılışında göstermek istiyoruz. Arka planda ise her şeyimiz hazır. Gelecek yıl ocak-şubat ayları gibi validasyonun başladığı fabrikamızın kurdelesini kesmek istiyoruz. Yine plazma fraksinasyon ile de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kanın içindeki proteinlerden de tedavi aracına dönüştürebilecek yöntemleri, ülkemize getirmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL- Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kızılay, Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu Oluşturdu - Son Dakika

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