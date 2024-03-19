Kızının Cinayete Kurban Gitmesinin Ardından Açılan Sergi - Son Dakika
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Kızının Cinayete Kurban Gitmesinin Ardından Açılan Sergi

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Eskişehir'de kızının eski sevgilisi tarafından öldürülmesinin ardından psikolojik destek almak amacıyla gittiği resim kursunda ortaya çıkarttığı eserlerle sergi açan Mesut Çolakoğlu, cinayete kurban giden kadınların yarım kalan hayallerini resmederek farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Ayşenur Çolakoğlu adına açılan 'Ayşenur Resim Sergisi', ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Sergi, kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen Mesut Çolakoğlu'nun kızının yaşayamadıklarını yaşatmak için resme döktüğü duygusal eserlerle dolu.

19.03.2024 12:01  Güncelleme: 12:06
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Kızının cinayete kurban gitmesinin ardından çizdiği anlam dolu resimlerle sergi açtı

Cinayete kurban giden kadınların yarım kalan hayallerini resmederek sergi açtılar

Mesut Çolakoğlu:

"Kızımın yaşayamadıklarını yaşatmak için resme dökmek istedim"

Resim öğretmeni Fatma Doğruoğlu:

"Babadan etkilenen diğer kursiyerler de resimleriyle destek olmak istedi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kızının eski sevgilisi tarafından öldürülmesinin ardından psikolojik destek almak amacıyla gittiği resim kursunda ortaya çıkarttığı eserlerle sergi açan Mesut Çolakoğlu, "Elimizden geldiği kadar diğer kadınlarımızı da dile getirmeye çalıştık, bu tür cinayetlerin artık bir son bulmasını istiyorum" dedi.

2022 yılının Aralık ayında eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürülen 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu adına 'Ayşenur Resim Sergisi' açıldı. Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu'nun olayların ardından psikolojik destek almak amacıyla gittiği resim kursunda acısını resmetmesiyle ortaya çıkan eserler, açılan sergide büyük ilgi gördü. Diğer kursiyerlerin de baba Mesut Çolakoğlu'ndan ilham alarak çizdiği resimlerle Haller Gençlik Merkezi'nde açılan sergi, ziyaretçilere büyük duygu yoğunluğu yaşattı. Ayşenur Çolakoğlu'nun ve diğer cinayete kurban giden kadınların öldürülmeseydi gelecekteki yapacakları ve hayalleri üzerine çizilen resimler, büyük anlam içerdi. Açılan sergide bulunan resimleri içi buruk şekilde çizdiğini belirten baba Mesut Çolakoğlu, "Kızımın yaşayamadıklarını yaşatmak için resme dökmek istedim. Elimden ancak bu kadar gelebiliyor. Kızımın mutluluğunu yansıtmaya çalıştım, çok buruk oldu" dedi.

"Kızımın yaşayamadıklarını yaşatmak için resme dökmek istedim"

Eski sevgilisi tarafından öldürülen kızının hayatta olsaydı yapabileceği şeyleri çizdiği resimlere aktardığını belirten Mesut Çolakoğlu, "Sergimiz kadınlar gününe 1 ay içerisinde yetiştirildi. Bu sergi kızımın yani Ayşenur'un adı üzerinden diğer kadınlarımız için de ses getirmesi için yapıldı. "Yaşasalardı ne yapacaklardı, nasıl hayatları olacaktı?" gibi sorular üzerinden farkındalık oluşturmaya çalıştık. Mesela vatandaşların hayata daha güzel bakması için onların mutluluklarını ve yaşayamadıklarını çizdik. Sadece benim resimlerim ve diğer kursiyer arkadaşlarımızın resimleri var. Yani karma bir sergi oldu ve benim için çok hüzünlüydü. Kızımın yaşayamadıklarını yaşatmak için resme dökmek istedim. Elimden ancak bu kadar gelebiliyor. Kızımın mutluluğunu yansıtmaya çalıştım, çok buruk oldu. Gelen duyarlı kişiler oldu, gerçekten bu açıdan çok etkilendim. Elimizden geldiği kadar diğer kadınlarımızı da dile getirmeye çalıştık. Kadınlarımızın bu tür cinayetlere kurban gitmesinin artık bir son bulmasını istiyorum. Herkes mutluluğu hak ediyor. Kimsenin içindeki ışığı söndürmesinler. Hayat güzel, ailelerini ve kendilerini mahvetmesinler. Acı bir durum işte" dedi.

"Babadan etkilenen diğer kursiyerler de resimleriyle destek olmak istedi"

Yaşadığı evlat acısının ardından psikolojik destek olması amacıyla resim kursuna başlayan Mesut Çolakoğlu'ndan diğer kursiyerlerin de etkilendiğini ve ortaya etkileyici bir sergi çıktığını belirten resim öğretmeni Fatma Doğruoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mesut bey benim kursiyerimdi. Aslında bizlerin ilk etaptaki hedefi Mesut beyin psikoloğunun talebi doğrultusunda onu hayata kazandırabilmek için bir sergi açmaktı. Bu hedef sonucunda baba evden çıkacak, atölye ortamına dönecek ve resim yapmaya başlayacaktı. Normal hayatı akışına dönsün istedik fakat sonra bu sergi babanın dışında diğer kursiyerleri de çok etkiledi ve hepsi çok destek olmak istediler. Sergi farkındalık oluşturmak amacıyla açıldı. Bizler bu sergiyi 2022 yılında öldürülen Ayşenur Çolakoğlu nezdinde cinayete kurban giden tüm kadınlara ithaf ediyoruz ve kadın cinayetlerinin bir son bulmasını istiyoruz."

Kızının Cinayete Kurban Gitmesinin Ardından Açılan Sergi
Kaynak: İHA

Eskişehir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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