KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Yayımlandı

KKTC, yeni kalkınma hedefleri ve projelerini kamuoyuna açıkladı. Ekonomik refah artırılacak.

29.01.2025 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Toplantısı'nda gelecek döneme dair ekonomiyle ilgili hedefler, projeler ve reformlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Lefkoşa Concorde Tower'da yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri ve yetkililer katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere, KKTC'de oluşan yeni fırsatları değerlendirmek için ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

KKTC'nin kurum ve kuruluşları ile bir devlet olduğuna işaret eden Tatar, kalkınmayı gerçekleştirirken çevrenin de korunması gerektiğini belirterek, bir iktisatçı olarak kalkınma planını gerçekçi bulduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs'ta 1974'ten bu yana barış ve huzur ortamının bulunduğuna dikkati çekerek, ekonomik gelişmenin barış, huzur ve güvenlik ortamına bağlı olduğunu ifade etti.

KKTC'de halihazırda 15 bin doların altında olan milli gelirin 5 yılda 19 bin dolara yükseleceğine dair öngörüyü oldukça yerinde bulduğunu belirten Tatar, "Plan KKTC'nin ayrı bir devlet olarak güçlenmesine büyük katkı sağlayacak. KKTC 4'üncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesine büyük destek verecek." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ta iki ayrı yapı, devlet ve halk olduğunu işaret eden Tatar, iki devletin işbirliği ile refahın artabileceğini, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Kıbrıs bırakılabileceğini anlattı.

Ünal Üstel de konuşmasında, hazırlanan planın halkın refahını artırmak ve KKTC'yi uluslararası alanda hak ettiği yere taşımak için atılmış kararlı bir adım olduğunu dile getirdi.

Üstel, KKTC'nin geleceğini şekillendirecek, toplumsal kalkınmanın temel taşlarını yeniden inşa edecek 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın sadece teknik bir plan olmadığını vurgulayarak, "Bu plan aynı zamanda ülkenin refahını artırarak kalkınma yönünde bir iradedir." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin desteği ile tarih boyunca pek çok zorluğun üstesinden gelerek bugünlere ulaştığına dikkati çeken Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin her dönemde KKTC'nin haklı davasına tam destek verdiğini vurgulayarak Türkiye'ye teşekkür etti.

KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı

KKTC'nin 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda istikrarlı ve güçlü büyüme, rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim kapasitesinin artırılması, yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevre, nitelikli ve sağlıklı insan ve güçlü toplum ile kalkınma için ulusal ve uluslararası işbirliği başlıkları altında 5 ana eksen bulunuyor.

Planda, inşaat ve gayrimenkul sektörü, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri, bilim, teknoloji ve yenilik ile teknoloji geliştirme bölgeleri öncelikli ağırlık verilecek alanlar olarak öne çıkıyor.

KKTC'de toplumsal refahı artırmayı ve ülke kalkınmasını uluslararası standartların üstüne çıkarmayı hedefleyen planın, 2025-2029'da eksiksiz uygulanması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel, Çevre, Refah, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 04:38:03. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.