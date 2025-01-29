KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Yayımlandı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Toplantısı'nda gelecek döneme dair ekonomiyle ilgili hedefler, projeler ve reformlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Lefkoşa Concorde Tower'da yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri ve yetkililer katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere, KKTC'de oluşan yeni fırsatları değerlendirmek için ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

KKTC'nin kurum ve kuruluşları ile bir devlet olduğuna işaret eden Tatar, kalkınmayı gerçekleştirirken çevrenin de korunması gerektiğini belirterek, bir iktisatçı olarak kalkınma planını gerçekçi bulduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs'ta 1974'ten bu yana barış ve huzur ortamının bulunduğuna dikkati çekerek, ekonomik gelişmenin barış, huzur ve güvenlik ortamına bağlı olduğunu ifade etti.

KKTC'de halihazırda 15 bin doların altında olan milli gelirin 5 yılda 19 bin dolara yükseleceğine dair öngörüyü oldukça yerinde bulduğunu belirten Tatar, "Plan KKTC'nin ayrı bir devlet olarak güçlenmesine büyük katkı sağlayacak. KKTC 4'üncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesine büyük destek verecek." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ta iki ayrı yapı, devlet ve halk olduğunu işaret eden Tatar, iki devletin işbirliği ile refahın artabileceğini, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Kıbrıs bırakılabileceğini anlattı.

Ünal Üstel de konuşmasında, hazırlanan planın halkın refahını artırmak ve KKTC'yi uluslararası alanda hak ettiği yere taşımak için atılmış kararlı bir adım olduğunu dile getirdi.

Üstel, KKTC'nin geleceğini şekillendirecek, toplumsal kalkınmanın temel taşlarını yeniden inşa edecek 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın sadece teknik bir plan olmadığını vurgulayarak, "Bu plan aynı zamanda ülkenin refahını artırarak kalkınma yönünde bir iradedir." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin desteği ile tarih boyunca pek çok zorluğun üstesinden gelerek bugünlere ulaştığına dikkati çeken Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin her dönemde KKTC'nin haklı davasına tam destek verdiğini vurgulayarak Türkiye'ye teşekkür etti.

KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı

KKTC'nin 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda istikrarlı ve güçlü büyüme, rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim kapasitesinin artırılması, yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevre, nitelikli ve sağlıklı insan ve güçlü toplum ile kalkınma için ulusal ve uluslararası işbirliği başlıkları altında 5 ana eksen bulunuyor.

Planda, inşaat ve gayrimenkul sektörü, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri, bilim, teknoloji ve yenilik ile teknoloji geliştirme bölgeleri öncelikli ağırlık verilecek alanlar olarak öne çıkıyor.

KKTC'de toplumsal refahı artırmayı ve ülke kalkınmasını uluslararası standartların üstüne çıkarmayı hedefleyen planın, 2025-2029'da eksiksiz uygulanması öngörülüyor.