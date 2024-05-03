KKTC Başbakanı Üstel: Türkiye ile ilişkilerimizi en üst seviyede yürütmeye devam ediyoruz

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile ülkesi arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekerek, "Hükümetimizi kurduğumuz günden bugüne anavatan Türkiye hükümeti ile ilişkilerimizi geliştirmeye ve en üst seviyede yürütmeye devam ediyoruz." dedi.

Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda düzenlenen "KKTC Narenciye Sektöründe İleri Meyve İşleme ve Donmuş-Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesindeki mutabakat zaptı imza töreninde konuştu.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin "karşılık sevgi, saygı, kardeşlik, güven ve tarihi köklere" sahip olduğunu dile getiren Üstel, "Hükümetimizi kurduğumuz günden bugüne anavatan Türkiye hükümeti ile ilişkilerimizi geliştirmeye ve en üst seviyede yürütmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Üstel, iki ülkenin ilişkisinin derinliğinin yeni bir simgesi olacak önemli bir projeye daha imza atmak için burada bulunduğunu söyledi.

Türkiye ile KKTC arasında her alandaki işbirliğine işaret eden Üstel, KKTC'nin narenciye sektöründeki ileri meyve işleme ve donmuş soğuk depolama kapasitesinin geliştirilmesi projesiyle narenciye ve tarımda gelecekte yaşanması muhtemel sorunlara yönelik ciddi tedbirler üretmiş olunacağını belirtti.

Başbakan Üstel, 40 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunun yapımının bu anlaşmayla başlatıldığını bildirdi. Güzelyurt'ta ilk etapta güneş enerjisi kullanılacak soğuk hava deposuyla ilgili bilgi veren Üstel, deponun tamamımın yeşil enerjiyle çalışacağını ifade etti.

Üstel, bu projeyle narenciyecilerin kendilerini güvende hissedeceklerini, projenin tamamlanmasıyla birlikte narenciye sıkma kapasitesinin günlük 1000 tona çıkacağını söyledi.

Projenin narenciyenin yanı sıra çilek, muz, üzüm, tropikal meyveler gibi diğer tarımsal ürünlerin depolanmasına da imkan vereceğine dikkati çeken Üstel, ürünlerin kalıntı analizlerinin de en hızlı şekilde yapılabileceğini belirtti.

Üstel, ürün kalitesinin ve güvenilirliğinin artırılması amacıyla proje kapsamında laboratuvar da bulunacağını ifade etti. Narenciyenin artık uluslararası standartlara ulaşacağını vurgulayan Üstel, çok yakın bir gelecekte ihracatta rekorlara imza atılacağını dile getirdi.

Üstel, imzalanan mutabakat zaptı haricinde Türkiye'nin desteğiyle yürütülen birçok projeyi ele alma fırsatı bulduklarını söyledi.

Ulaştırma, sağlık, tarım, sosyal konut, gençlere yönelik projeler, teşvikler, hibeler, krediler, su ve enerji gibi başlıklarda pek çok projenin devam ettiğini dile getiren Üstel, "asrın projesi" olarak nitelediği Türkiye'den KKTC'ye su taşınması ve "asrın ikinci büyük projesi" olarak nitelediği Türkiye'den KKTC'ye kabloyla elektrik getirilmesi projelerinin önemine işaret etti.

Üstel, "Projelerin kısa süre içinde tamamlanması ve halkımızın hak ettiği hizmete ulaşması için canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının ihtiyacı olan büyük projelerin, yatırımların ve reformların yıllar boyunca gerçekleşmemesinin en büyük sebebi olarak istikrar ve irade eksikliğini gösteren Üstel, şunları kaydetti:

"Yaşayarak gördük ki bir yerde istikrar yoksa orada gelişim de yoktur, yatırım da yoktur. Bunu en iyi halkımız bilmektedir. Şükürler olsun ki gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem siyasi istikrarın var olduğu hem de güçlü iradenin bulunduğu dönemlerden geçiyoruz. Bu istikrarlı dönem içinde yaptığımız işbirliğiyle yıllardır gerçekleşmeyen pek çok projeye birlikte imza attık ve atacağız."

Üstel, devam eden projelerin mutlaka tamamlanacağını belirterek, projelerin gerçekleşmesinde önemli katkısı bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Türkiye halkı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.