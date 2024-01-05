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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Antalya Belek Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Antalya Belek Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Belek Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Törende konuşan Tatar, Kıbrıs meselesinin Türkiye'yi ve Türk dünyasını yakından ilgilendiren milli bir mesele olduğunu vurguladı. Tatar, Kıbrıs'ın jeopolitik, jeostratejik ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak küreselleşen dünyada dengelerin değişmesiyle önem kazandığını belirtti. Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yazıcı ise KKTC'nin egemen, özgür ve çağdaş bir devlet olduğunu ifade etti ve Tatar'a fahri doktora unvanının verilmesinin gerekçelerini açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar\'a Antalya Belek Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi
05.01.2024 - 23:35,  Güncelleme: 23:38
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Antalya Belek Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Üniversite toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Tatar, Kıbrıs meselesinin Türkiye'yi ve Türk dünyasını yakında ilgilendiren milli bir mesele olduğunu söyledi.

Kıbrıs Adası'nın geçmişinde çeşitli etnik kökenlere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Tatar, "Kıbrıs meselesi sadece Kıbrıs'ta yaşayan Türklerle Rumlar değil, Türk-Yunan dengelerinin korunması ve sürdürülmesi bakımından da Kıbrıs'taki siyaset fevkalade önemlidir. Çünkü Türkiye'nin Akdeniz'e çıkışı Kıbrıs Adası'ndan geçer. Kıbrıs sadece toprak değil aynı zamanda Mavi Vatan'da denizlerdeki hakkımız, hukukumuzdur." diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs'ın sadece tarihi, milli değerleri ve ecdadın yaptıklarının ötesinde bugünün stratejisinde jeopolitik, jeostratejik ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak küreselleşen dünyada dengelerin değişmesiyle öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği başarılara da değinen Tatar, "Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısı, birtakım süreçlerde söz hakkı ve dünyada sayılan devletlerden bir tanesi olması Doğu Akdeniz'deki iddialarımız, mavi vatandaki haklarımız, hukukumuz aynı zamanda göklerde, hava sahasında bütün ulusal güvenliğin korunmasında fevkalade önemli açılımlar yapılmıştır. Bunlar milli iradeyi daha üst bir seviyeye taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tatar, Antalya Belek Üniversitesince kendisine fahri doktora unvanı verilmesi dolayısıyla onur duyduğunu kaydetti.

Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yazıcı ise KKTC'nin egemen, özgür ve tüm demokratik kurumlarıyla çağdaş bir devlet olduğunu söyledi.

KKTC'nin turizm, yüksek öğretim, bilişim ve sanayide gösterdiği başarının gelecekte de devam edeceğinden şüphe duymadıklarını belirten Yazıcı, "Bununla beraber, üniversite senatomuz oy birliğiyle KKTC için yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları ve örnek bir lider olarak topluma ilham kaynağı olması, siyasi hayatındaki, iletişim ve medya sektöründeki başarıları, sanat, spor ve kültür alanlarında yürüttüğü sivil toplum çalışmaları nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sosyal bilimler alanında fahri doktora unvanı verilmiştir. Kendilerini tebrik ederiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Yazıcı, Ersin Tatar'a fahri doktorluk cübbesi giydirdi, diplomasını verdi.

Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, eski Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı ve Belek Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İlker Tuncay ile Serik Kaymakamı Cemal Şahin de katıldı.

Kaynak: AA
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