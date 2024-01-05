KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM\'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi\'ni kabul edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atadığı Maria Angela Holguin Cuellar'ı önceden mutabık kalındığı şartlar çerçevesinde kabul edecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün atandığı duyurulan Kişisel Temsilci'yi önceden mutabık kalındığı şartlar çerçevesinde kabul edecek ve istişarelerini bu anlayışla gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesiyle ancak yeni ve resmi müzakere sürecine geçilebileceği belirtildi.

BM Genel Sekreteri Guterres, eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar'ı Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atamıştı.

Tatar, BM Genel Sekreteri'nin, Şahsi Temsilci önerisini, 6 ayı aşmayacak süre için atanması ve tek görevinin yeni ve resmi sürece geçilebilmesi için taraflar arasında ortak zemin olup olmadığını araştırması şartlarıyla 10 Aralık 2023'te kabul etmişti.