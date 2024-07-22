KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TCG Anadolu gemisinde Kıbrıs gazilerini ziyaret etti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TCG Anadolu gemisinde Kıbrıs gazilerini ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TCG Anadolu gemisinde Kıbrıs gazilerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyetin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında TCG Anadolu gemisinde bulunan Kıbrıs gazilerini ziyaret ettiğini duyurdu.

22.07.2024 16:19
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyetin TCG Anadolu gemisinde Kıbrıs gazilerini ziyaret ettiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında; KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre, Lefkoşa Büyükelçimiz Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemimizi ve gemide bulunan gazilerimizi ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız eşlik etti" denildi.

Kaynak: DHA

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