KKTC Cumhurbaşkanı: Halkımızın güvenliği Türkiye\'nin güvencesindedir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin bölgenin en güçlü ülkesi olduğuna ve tüm imkanları ile Kıbrıs Türk halkına destek verdiğine dikkati çekerek, "Halkımızın güvenliği, Türkiye'nin güvencesindedir." dedi.
Bölgesel gelişmelerin ele alındığı üst düzey toplantı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleştirildi.
Toplantıya Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar katıldı.
İran'ın İsrail'e yönelik misilleme amacıyla insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle yaptığı saldırının yanında bölgesel diğer gelişmelerin de değerlendirildiği toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Tatar, Türkiye'nin üstün kabiliyet ve kapasitesini bölge barışı ve huzuru için kullandığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının endişeleneceği bir durum olmadığını söyledi.
Tatar, İran ile İsrail arasındaki gerilimin son bulması ve bölgedeki tansiyonun bir an önce sona ermesini temenni ettiklerini ifade ederek, KKTC'nin güvenliği için anavatan Türkiye ile gerekli tüm adımların atıldığını vurguladı.
Bugün yaptıkları toplantıda bölgedeki tüm gelişmeleri en ince ayrıntısına kadar masaya yatırdıklarını anlatan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin bölgenin en güçlü ülkesi olduğuna ve tüm imkanları ile Kıbrıs Türk halkına destek verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Halkımızın güvenliği, Türkiye'nin güvencesindedir. Halkımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesinde, güven huzur ve barış içinde yaşamaya devam edecektir. Halkımız endişelenmesin."
-"KKTC'nin güvenliği Türkiye'ye aittir"
Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu da Türkiye'nin KKTC'nin garantörü ve müttefiki olduğunu hatırlatarak, "KKTC'nin güvenliği Türkiye'ye aittir." diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve tüm kurumların da bölgedeki barış ve huzur için çalıştığını aktaran Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ile de son derece yakın işbirlikleri bulunduğunu vurgulayarak, Türkiye ile KKTC'nin yakın müttefik ilişkileri içinde çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi.
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