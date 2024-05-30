KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bize uygulanan ambargolar çağ dışı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesine uygulanan ambargoların çağ dışı olduğunu belirterek, "Bize uygulanan haksız ambargoları Avustralya'da anlattık." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya'dan KKTC'ye dönüşünde Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Avusturalya temaslarının oldukça verimli geçtiğini anlatan Tatar, bu ülkede yaşayan Kıbrıs Türklerinin ilk defa Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret edildiğini hatırlattı.

Tatar, Avustralya'daki temaslarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) rahatsızlık verdiğini belirterek, "Avustralya'da yaşayan on binleri bulan, dört kuşağa ulaşan vatandaşlarımızın, vatan özlemini yakından gördüm. 14 bin kilometre uzaktaki vatandaşlarımızla kucaklaşmaktan mutluluk duydum. Yıllar önce ülkesinden EOKA saldırıları ve diğer nedenlerle Avustralya'ya giden vatandaşlarımızın oradaki başarılarına şahit oldum." dedi.

Avustralya ziyaretinin bir çok anlamda önemli olduğunu söyleyen Tatar, "Bize uygulanan haksız ambargoları Avustralya'da anlattık. Ambargoların çağ dışı olduğunu her toplantıda dile getirdik. Kıbrıs'ta iki ayrı halk, devlet ve demokrasi olduğunu, bir anlaşma olacaksa bunların kabulü ve işbirliği yapılması gerektiğini ifade ederek yeni siyasetimizin detaylarını paylaştık." diye konuştu.

Tatar, Avustralya ziyaretinin Türkiye'nin etkin diplomasisi ve çabaları ile gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Türkiye'ye teşekkür etti.