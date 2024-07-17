KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs'ın barışı tehlikeye attığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs'ın barışı tehlikeye attığını söyledi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail ve bazı ülkelerin lojistik üssü haline gelmesini eleştirerek, Güney Kıbrıs'ın 50 yıldır barışın hakim olduğu Ada'yı tehlikeye attığını belirtti. Tatar, GKRY'deki askeri hareketlilik konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını hatırlatarak, Rum yönetiminin yaptığı hatalar sonucunda Kıbrıs'ın Orta Doğu'daki bazı büyük örgütler tarafından hedef haline getirildiğini ifade etti. Tatar, Türkiye'nin İsrail'in Güney Kıbrıs'ı lojistik üs yaptığı yönündeki açıklamasına tam anlamıyla katıldıklarını ve benzer endişeleri taşıdıklarını bildirdi.

17.07.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail ve bazı ülkelerin lojistik üssü haline gelmesini eleştirerek Güney Kıbrıs'ın 50 yıldır barışın hakim olduğu Ada'yı tehlikeye attığını söyledi.

"Batı'nın İsrail'e silah desteği" başlıklı dosya haberin onuncu bölümünde, AA muhabiri, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın konuyla ilgili değerlendirmesini aldı.

Tatar, GKRY'deki başta ABD ve İngiltere olmak üzere bazı ülkelere ait askeri hareketliliğin İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten sonra arttığına işaret etti.

Rum yönetiminin, başta ABD ve İngiltere olmak üzere bazı Batı ülkeleriyle anlaşmalar yaparak Güney'i, askeri bir operasyon merkezi haline getirdiğini belirten Tatar, Rumların, Orta Doğu'ya yönelik bu girişimlerden menfaat sağlamadıkları gibi bazı devletler tarafından da kullanıldıklarını ifade etti.

Tatar, GKRY'de artan askeri hareketlilik konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını hatırlatarak Rum yönetiminin yaptığı tarihi hatalar sonucunda Kıbrıs'ın, Orta Doğu'daki bazı büyük örgütler tarafından hedef haline getirildiğini belirtti.

KKTC'nin devamlı Türkiye ile hareket ettiğini ve topraklarını herhangi bir katliama destek vermek için kullandırtmadığının altını çizen Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "İsrail'in, Güney Kıbrıs'ı lojistik üs yaptığı" yönündeki açıklamasına tam anlamıyla katıldıklarını ve benzer endişeleri taşıdıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha önce katliam ve saldırılarla anılan, "barut fıçısına" dönmüş, barut kokusuyla özdeşleşen Kıbrıs'ta, Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği harekat sonucunda barışın egemen olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs, 50 yıldır barışın olduğu Ada'yı tehlikeye atıyor. Bu Ada'da 50 yıldan beri kesintisiz devam eden barışı yok etmeye kimsenin hakkı yok. Güney Kıbrıs, kendi halkının da geleceğini ve menfaatlerini göremeyerek Orta Doğu'da yaşananlar ve eylemleri ile bölgede barışı bozmaya yönelik birtakım tarihi hatalar yapıyor."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, barışı yıllar sonra yakalamış Ada'da birilerinin emellerine alet olan Rum yönetiminin, Kıbrıs'ı tekrar hedef haline getirmesinin acemilik ve kendi halkına karşı sorumsuzluk olduğunu vurgulayarak Rumları, "Kıbrıs'ı tehlikeye atacak gereksiz risk doğuracak politikalardan kaçınmaya" çağırdı.

Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, Orta Doğu, Türkiye, İsrail, Kıbrıs, Hakim, Tatar, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs'ın barışı tehlikeye attığını söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:30 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:55 Alkollü baba, cezadan yırtmak için direksiyona 17 yaşındaki kızını oturttu Alkollü baba, cezadan yırtmak için direksiyona 17 yaşındaki kızını oturttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 12:56:55. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs'ın barışı tehlikeye attığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement