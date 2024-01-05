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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, ana vatanıyla uyum içinde - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, ana vatanıyla uyum içinde

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Kamu-Sen Genişletilmiş Şube Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, KKTC'nin Türkiye ile uyum içinde olduğunu belirtti. Tatar, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu vurgulayarak, KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak Türkiye ile daha güçlü hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, Tatar, Kıbrıs'ta yeni bir anlaşma yapılacaksa bunun mutlaka iki devletli bir siyasi çözüm modeli şeklinde olması gerektiğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, ana vatanıyla uyum içinde
05.01.2024 - 18:51,  Güncelleme: 18:55
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin ana vatanıyla uyum içinde olduğunu belirtti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Kamu-Sen Genişletilmiş Şube Başkanları İstişare Toplantısı'nın ikinci oturumu "KKTC'nin kuruluşunun 40. yılında esaretten istiklale Kıbrıs Türklüğü" başlığında gerçekleştirildi.

Tatar, toplantıda yaptığı konuşmada, kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmediklerini, arkalarında 85 milyonluk dev bir Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyledi.

KKTC'nin daima Anadolu'nun bir uzantısı olduğunu belirten Tatar, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu ifade etti.

Türkiye ziyaretinde mutlaka Kıbrıs gazileriyle buluştuğunu, minnet duygularını paylaştığını anlatan Tatar, "Kıbrıs'ta çok sayıda insanımız katledildi, çoluk çocuk, yaşlı demeden. Canlı canlı mezarlara gömülenler oldu. Bugün Gazze'de, Filistin'de yaşananlar 1960'lı yıllarda Kıbrıs'ta da yaşandı." dedi.

Türkiye sayesinde bugün KKTC'nin bağımsız bir devlet olduğunu belirten Tatar, KKTC'nin yeni yatırımlarla bugün çehresinin değiştiğini kaydetti.

KKTC'nin Türkiye ile daha güçlü hale geldiğini aktaran Tatar, şunları söyledi:

"Türkiye ile Anadolu ile Mehmetçiklerimizle Türk halkının desteğiyle Kıbrıs'ta bir destan yazdık. Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesine ramak kala orada milli iradeyi ortaya koyarak destan yazdık. Bugün Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC, ana vatanıyla uyum içerisinde. Gerek enerji politikalarında gerek askeri meselelerde gerek mavi vatandaki hakkımızın, hukukumuzun korunmasında gerek hava sahasında Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC, gelecekte de çok daha güçlü pozisyonda ülkelerin ve milli ulusal menfaatlerin korunması bakımından büyük işlere imza atacaktır."

KKTC'nin Türkiye'nin işbirliğinde daha güzel yarınlara taşınacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türklerinin kendilerini ana vatanından ayrılmaz, kopmaz bir parçası olarak gördüğünü kaydetti.

Bugün Filistin'de, Ukrayna'da, Bosna Hersek'te çatışmalar yaşanırken 1974'ten sonra yeni düzene kavuşan KKTC'nin, barış ve huzur içinde yaşadığını söyleyen Tatar, bunun Türkiye sayesinde olduğunu vurguladı.

Federasyon temelli çözüm önerilerinde KKTC halkı için bir gelecek göremediğini belirten Tatar, Kıbrıs'ta yeni bir anlaşma yapılacaksa bunun mutlaka iki devletli bir siyasi çözüm modeli şeklinde olması gerektiğini vurguladı. Tatar, bağımsız bir Türk devleti olarak devam ettikleri takdirde Türkiye ile diledikleri gibi anlaşmalar yapabileceklerini ve KKTC'yi kalkındırabileceklerini anlattı.

Kaynak: AA
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Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Politika, Güncel, Son Dakika

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