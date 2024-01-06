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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile işbirliği içinde olduklarını belirtti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile işbirliği içinde olduklarını belirtti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile işbirliği yaparak KKTC'nin çehresinin değişmesi ve turizm faaliyetlerinin artması için çaba gösterdiklerini açıkladı. Tatar, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaretinde, Antalya'nın turizm alanındaki başarısını takdir etti ve Antalya ile KKTC arasında yapılacak çalışmaların önemine vurgu yaptı. Tatar, karşılıklı ziyaretlerin artması temennisinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile işbirliği içinde olduklarını belirtti
06.01.2024 - 19:21,
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin çehresinin değişmesi ve turizm faaliyetlerinin artması için Türkiye ile daima işbirliği içinde olduklarını bildirdi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret eden Tatar, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın Akdeniz çanağında en başarılı turizm kenti olduğunu kaydetti.

Antalya'nın tecrübe ve birikimini KKTC ile paylaşmasının en büyük temennisi olduğunu belirten Tatar, şunları söyledi:

"KKTC yönetimi olarak sıklıkla Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileriyle istişare içerisinde, KKTC'nin çehresinin değişmesi ve turizm faaliyetlerinin artması için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Dolayısıyla Antalya ile yapılacak çok mühim ve değerli çalışmalarımız olacağını düşünüyorum. Çünkü KKTC'nin de bu bölgede bir destinasyon olarak gösterilmesi ve tanıtılması önemlidir."

Antalya ile KKTC'nin hava yoluyla yaklaşık yarım saatlik bir mesafede bulunduğunu ifade eden Tatar, karşılıklı ziyaretlerin artması temennisinde bulundu.

Vali Şahin de Antalya hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, AK Parti Antalya Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun ve KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu da yer aldı.

Kaynak: AA
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