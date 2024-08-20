KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Zonguldak'ta bulunan iş dünyası temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Zonguldak'ta bulunan iş dünyası temsilcileriyle görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Zonguldak\'ta bulunan iş dünyası temsilcileriyle görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak'ta bulunan iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Tatar, Zonguldak'ın enerji, madencilik ve denizcilik konularında büyük tecrübeleri olduğunu belirterek, bu deneyimlerin KKTC iş dünyasıyla paylaşılmasının büyük bir zenginlik olacağını ifade etti. Tatar, Zonguldak ile ticari, kültürel ve sosyal bağların güçlenmesini temenni ettiğini söyledi.

20.08.2024 21:47
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Zonguldak'ın enerji, madencilik meselelerinde, marina ve birtakım denizlere yönelik faaliyetlerde büyük tecrübeleri, büyük başarıları vardır. Bunları Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş dünyasıyla da paylaşmaları bizler için elbette büyük bir zenginlik olacaktır." dedi.

Bir dizi program için Zonguldak'ta bulunan Tatar, kentteki bir otelde gaziler ile iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, KKTC Ticaret Odası Başkanı Turgay Reis, MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu ve diğer heyet mensuplarıyla kente geldiklerini söyledi.

Tatar, Zonguldak'ın kendileri için Türkiye'nin kadim şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, Türk Alayı'nda doktor olan Binbaşı Nihat İlhan'ın Kıbrıs'taki "Banyo Katliamı"nda şehit edilen eşi Mürüvvet İlhan'ın Zonguldaklı olduğunu ve kendisinin de bir süre bu kentte çalıştığını dile getirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın talimatını veren merhum Başbakan Bülent Ecevit'in de uzun yıllar Zonguldak milletvekili olarak siyasete hizmet ettiğini anımsatan Tatar, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın talimatını veren Bülent Ecevit ile de aramızda bir bağ vardır. Daha da önemlisi bugün burada buluştuğum Kıbrıs gazileri... Aldığım bilgiye göre 500'den fazla Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Zonguldaklı Mehmetçiklerimiz var. Çoğu hayatta ve az önce çoğuyla ilk kez Zonguldak'ı ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak kendileriyle kucaklaştım, hasret giderdim, minnet duygularımı ifade ettim. Gerçekten çok duygulu anlar yaşadık."

Şehitleri rahmetle anan Tatar, gazilere de minnet ve şükranlarını iletti.

"Münasebetimiz giderek gelişmektedir"

Tatar, Zonguldak'la yıllarca aralarında çok önemli münasebetlerin geliştiğini, kentten KKTC üniversitelerinde eğitim görenlerin bulunduğunu, KKTC'ye askerlik, ticaret yapmak için gelenlerin ve evlilik dolayısıyla yerleşenlerin olduğunu anlatarak, "Münasebetimiz giderek gelişmektedir. Tüm Zonguldak halkına sevgilerimi ifade ediyorum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına bir kez daha saygı, hürmet ve muhabbetlerimi paylaşırken bundan sonraki süreçte Zonguldak'ta kardeşlerimizi mümkün olduğunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten duyacağım memnuniyeti ifade ediyorum." diye konuştu.

Zonguldak ile ticari, kültürel, sosyal bağların güçlenmesinin en büyük temennisi ve dileği olduğunu belirten Tatar, şunları kaydetti:

"Zonguldak'ın enerji, madencilik meselelerinde, marina ve birtakım denizlere yönelik faaliyetlerde büyük tecrübeleri, büyük başarıları vardır. Bunları Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş dünyasıyla da paylaşmaları bizler için elbette büyük bir zenginlik olacaktır. Aramızdaki potansiyelin ve münasebetlerimizin geliştirilmesinin, gönül bağlarımızın, kültürel birliğimizin, siyasi yakınlığımızın ve Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk devletini daha da güçlendirmek için yapacağımız çalışmaların ne kadar değerli olduğunu ifade eder, hepinize saygılar sunarım."

Programda, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da yer aldı.

Kaynak: AA

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