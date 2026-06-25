KKTC'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(KKTC) - Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın deniz safhası, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden arama kurtarma unsurlarının katılımıyla, Gazimağusa açıklarında başarıyla icra edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin anısına her yıl düzenlenen arama kurtarma tatbikatının 22'ncisi düzenlendi.

İki safhadan oluşan tatbikata, Türkiye Cumhuriyeti'nden 1 fırkateyn, 1 insansız hava aracı, 3 Sahil Güvenlik korveti, 4 Sahil Güvenlik botu, 6 helikopter, 2 uçak, 2 arama kurtarma timi, 1 özel harekat timi ile 1 dalış emniyet, güvenlik ve arama kurtarma timi, KKTC'den ise 5 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 2 römorkör ve 5 arama kurtarma timi katıldı.

Tatbikatın kara aşaması, Girne'de 101 Evler'de yapılırken, dün gerçekleştirilen deniz aşaması Gazimağusa açıklarında, KKTC kara sularının dışında ve Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde icra edildi.

Tatbikatı, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ile Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, "TCSG Yaşam" korvetinden yerinde takip etti. Tatbikatı 8 ülkeden temsilciler de izledi.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER KURTARILDI

Senaryo kapsamında, KKTC kara suları dışında ve Türk arama kurtarma bölgesinde, çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu kuru yük gemisi ile ticari yatın çarpışması sonucu arama kurtarma harekatı düzenlendi. Gemilerden gelen tehlike sinyali üzerine, Türkiye ve KKTC arama kurtarma ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter, kazazedelerin yerini tespit için keşif uçuşu gerçekleştirdi. Tespit edilen bazı kazazedeler, helikopterdeki arama kurtarma personeli tarafından "quick strop" yöntemi ve yüzer sedye ile kurtarıldı. Yaralılar, sağlık kontrolü için gemiye sevk edildi.

Denizde kalan diğer kazazedeler için uçaktan, içinde lastik botun da bulunduğu arama kurtarma kiti atıldı. Kazazedeler daha sonra gemiye ait hızlı kurtarma botları vasıtasıyla kurtarıldı ve nakledildi.

Daha sonra bir arama kurtarma uçağı, kazazedelerin bulunduğu bölgeye kurtarma botu bıraktı. Uçak daha sonra 6 bin fit yüksekliğe çıkarak arama kurtarma timini bölgeye sevk etti. Paraşütle atlayış yapan tim, denize inerek yaralılara ulaştı ve kazazedeleri, olay yerine gelen Sahil Güvenlik Botu'na teslim etti.

Bir diğer senaryoda, kaza sonrası kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu kuru yük gemisine Sahil Güvenlik botları tarafından "dur" ihtarı yapıldı ve önleme manevraları uygulandı. Uyarılara rağmen durmayan gemiye Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi tarafından müdahale edildi. Gemi kontrol altına alındığı sırada düzensiz göçmenler yangın çıkardı. Bunun üzerine mürettebat ve göçmenler tahliye edildi. Yangın söndürüldü.

SELAMLAMA GEÇİŞİ YAPILDI

Arama kurtarma faaliyetlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, tatbikata katılan unsurlar selamlama geçişi yaptı.