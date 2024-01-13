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KKTC'de Engellilere Akülü Bisiklet ve Tekerlekli Sandalye Dağıtımı Başladı - Son Dakika
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KKTC'de Engellilere Akülü Bisiklet ve Tekerlekli Sandalye Dağıtımı Başladı

KKTC'de Türkiye'den temin edilen 16 akülü bisiklet ve 25 tekerlekli sandalye, engelli bireylere dağıtılmaya başlandı. Başbakan Ünal Üstel, projenin engellilerin sosyal yaşama katılımını arttırmayı hedeflediğini belirtti. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise katkıda bulunanlara teşekkür etti.

KKTC\'de Engellilere Akülü Bisiklet ve Tekerlekli Sandalye Dağıtımı Başladı
13.01.2024 - 19:03,  Güncelleme: 19:05
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye'den bazı kurumların işbirliğiyle temin edilen 16 akülü ve 25 bisiklet türü tekerlekli sandalyenin engelli bireylere dağıtımına başlandı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Akşehir Kaymakamlığı Umut Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin işbirliği, Belçika'da yaşayan iş insanı Mehmet Baykondu'nun katkısıyla temin edilen 16 akülü bisiklet ve 25 tekerlekli sandalye, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının organizasyonuyla sahiplerine ulaştırılıyor.

Başbakan Ünal Üstel, akülü bisiklet ve sandalye yardımıyla ilgili Lefkoşa Büyükelçiliğinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, başarılması zor projeleri Büyükelçilik ile bir bir hayata geçirmeye başladıklarını, bugün de birçok engelliyi mutlu edecek çalışmanın hayata geçirildiğini söyledi.

KKTC'de bulunan 4 bine yakın engelli bireyin sosyal yaşama katılımını arttırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Üstel, gerek engellilerle ilgili eksik yasal düzenlemeler gerekse engellilerin istihdamı konusunda 17 yıl aradan sonra ilk adımı attıklarını, 2024'te belirli sayıda istihdam gerçekleştirileceğini anlattı.

Üstel, Türkiye'deki tüm imkanların KKTC'de de sunulması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Biz biriz, bütünüz, tarihten gelen bağlarımız bizi güçlü bir şekilde birbirimize bağladı, sevinçte de biriz, kederde de biriz, acıda da biriz. Beraber güler, beraber ağlarız." dedi.

Toplantıda konuşan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da iş insanı Baydondu, dernek yöneticileri ve "Kıbrıs Türkü'nün derdiyle yatıp kalkan" Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Orhan Erdem'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: KKTC'de Engellilere Akülü Bisiklet ve Tekerlekli Sandalye Dağıtımı Başladı - Son Dakika
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