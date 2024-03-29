KKTC'de Karpaz Araştırma İstasyonu Hizmete Girdi - Son Dakika
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KKTC'de Karpaz Araştırma İstasyonu Hizmete Girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), kaplumbağa, göçmen kuş ve yaban hayatı süren eşek kolonisinin doğal yaşamlarının araştırılmasına olanak sağlayacak Karpaz Araştırma İstasyonu törenle hizmete girdi. Araştırma istasyonu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), KKTC Çevre Koruma Dairesi ve Erenköy-Karpaz Belediyesi'nin katkıları ile Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü çatısı altında hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, projenin kültürler arası köprü kurulmasına ve KKTC'nin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti. Karpaz Araştırma İstasyonu, kaplumbağa, göçmen kuş ve yaban hayatı süren eşek kolonisinin doğal yaşamlarının araştırılmasına olanak tanıyacak bir komplekse sahip.

29.03.2024 23:41
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), kaplumbağa, göçmen kuş ve yaban hayatı süren eşek kolonisinin doğal yaşamlarının araştırılmasına olanak sağlayacak Karpaz Araştırma İstasyonu törenle hizmete girdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), KKTC Çevre Koruma Dairesi ve Erenköy-Karpaz Belediyesi'nin katkıları ile Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü çatısı altında hizmete giren araştırma istasyonunun açılışı için töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, kaplumbağalarla ilgili yürütülen projenin kültürler arası köprü kurulmasının yanı sıra KKTC'nin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Çevrenin korunmasının insanın korunmasına da yardımcı olacağını dile getiren Feyzioğlu, bölgenin cennet kadar güzel olmasında başta kaplumbağalar olmak üzere doğal yaşamın kalabilmesinin etkisi olduğunu söyledi.

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Karpaz Araştırma İstasyonu'nda göçmen kuşlarla ilgili çalışma yapılacak olmasının önemine işaret etti.

Doğal yaşama ve çevrenin korunmasına önem verdiklerini anlatan Ataoğlu, çevre kirliliğinin tüm canlıları olduğu gibi kaplumbağa neslini de tehdit ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Karpaz Araştırma İstasyonu, açılış kurdelesinin kesilmesiyle hizmete girdi.

KKTC'nin Karpaz Yarımadası'ndaki Ronnas Sahili'nde açılan araştırma istasyonunda bulunan kompleks aynı anda 24 araştırmacının çalışmasına ve kaplumbağa, göçmen kuş ile yaban hayatı süren eşek kolonisinin doğal yaşamlarının araştırılmasına olanak tanıyacak.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de Karpaz Araştırma İstasyonu Hizmete Girdi - Son Dakika

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