KKTC\'de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Törenleri Gerçekleştirildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla törenler ve anma programları düzenlendi.

İlk tören, başkent Lefkoşa'daki Şehitler Abidesi önünde yapıldı.

Şehitleri anma törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti başkanları, askeri erkan, muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz, Kıbrıs Türk halkının, eşi benzeri görülmemiş bir zulüm ve adaletsizliğe karşı verdiği varoluş mücadelesinde canlarınızı feda ederek şehitlik mertebesine ulaştığınız kara günlerin 61. yılında sizleri özlem, rahmet ve derin bir saygıyla anıyoruz. Kahraman Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda başı dik, onurlu bir şekilde yaşayabilmesi ve vatanına sahip çıkabilmesi için Mehmetçik ile omuz omuza yapılabilecek en büyük fedakarlığı yaparak hayatlarınızı verdiniz. Huzur ve güven içerisinde özgürce yaşayabilmek ve kendi kaderine sahip çıkma kararlılığıyla dökülen kanlarınızı, gösterdiğiniz büyük fedakarlıkları asla unutmamız mümkün değildir. Sayenizde Kıbrıs Türk halkı bugün özgürlük ve güven içerisinde yaşamını sonsuza dek sürdürecektir."

Geçmişte yaşanan acılardan ders çıkarıp, daha güvenli bir gelecek inşa etmeye çalıştıklarını belirten Tatar, geçmişteki acıların bir daha tekrarlanmamasını temenni etti.

Egemen eşit, uluslararası eşitliğe dayalı iki devletli siyaseti yeniden kan dökülmemesi ve Kıbrıs Türk halkının eski günleri tekrar yaşamaması adına sürdürdüklerini ifade eden Tatar, şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini vurguladı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tören

Lefkoşa'daki anma törenleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Tören saat 09.50'de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Tatar, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşma yaptı.

Tören, sinevizyon gösterisi ve Lefkoşa Türk Lisesi'nin sahnelediği oratoryoyla son buldu.

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla KKTC'nin tüm şehir ve kasabalarında anma törenleri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.