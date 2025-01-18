KKTC'de Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi 4. Etap Projesi Başladı - Son Dakika
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KKTC'de Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi 4. Etap Projesi Başladı

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin desteğiyle inşaatı süren Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi'nin 4. Etap tamamlama projesinin törenle başladığını duyurdu. Sağlık alanındaki iş birliğinin önemine vurgu yapan Tatar, yatırımların bölge için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

18.01.2025 21:01  Güncelleme: 21:14
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- KKTC'de Türkiye'nin desteklediği Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi 4. Etap tamamlama projesi başladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "KKTC yalnız değildir, anavatanımız her zaman yanımızdadır"

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin desteğiyle inşaatı süren Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi'nin 4. Etap tamamlama projesi bugün düzenlenen törenle başladı.

KKTC ile Türkiye'nin sağlık alanındaki iş birliği devam ediyor. Türkiye'nin desteğiyle inşaatı süren Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi'nin 4. Etap tamamlama projesi bugün düzenlenen törenle başladı. Törene katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı. Tatar, "Güzelyurt'un denizle buluşturulması ve altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla daha yaşanabilir bir bölge oluşturulacak. Gençlerimiz için bu topraklarda daha fazla fırsat oluşturacağız. KKTC yalnız değildir, anavatanımız her zaman yanımızdadır" dedi. Tatar, geleceğe umutla bakabilmek için çalıştıklarını vurguladı.

"15 Kasım'da Güzelyurt Devlet Hastanesi'nin açılışını yapmayı planlıyoruz"

Güzelyurt'taki yarım kalan projelerin tamamlanacağını belirten KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde hareket ettiklerini ve yatırımların devam edeceğini ifade etti. Başbakan Üstel, "Narenciye üreticilerimize destek veriyoruz. Güzelyurt'u denizle buluşturma projelerimizi de hayata geçireceğiz. 15 Kasım'da Güzelyurt Devlet Hastanesi'nin açılışını yapmayı planlıyoruz" dedi.

Ada genelinde sağlık hizmetlerine erişilebilirliği artırma hedefi

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise, Güzelyurt Devlet Hastanesi projesinde yaşanan gecikmeleri aştıklarını ve inşaat sürecinin hızla başlayacağını vurguladı. Dinçyürek, "Projenin tamamlanma süresi 1 yıldır. Ancak müteahhit firma hızlı çalışarak daha erken teslim etmeye çalışacaktır" şeklinde konuştu. Dinçyürek, ada genelinde sağlık hizmetlerine erişilebilirliği artırma hedefiyle çalıştıklarını kaydetti.

"Bu, bölgemiz için bir gurur kaynağıdır"

Güzelyurt'ta doğmuş biri olarak yatırımların hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, "Sağlık alanına yapılan bu yatırımlar, bölgenin gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sağlanan mali destekler ve iş birliği ile bu projeler hayat buldu. Bu, bölgemiz için bir gurur kaynağıdır" diye konuştu.

"Yatırımların devam edecek"

Bölgede yapılan sağlık yatırımlarının önemine dikkat çeken KKTC Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da projelerin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Özçınar, "Güzelyurt'ta önemli yatırımlar ve gelişimler devam ediyor. Hastane bir gerekliliktir ve en kısa sürede çalışır duruma getirilmesi, hem bölge halkının hem de ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hizmete sunulması çok önemlidir" ifadelerini kullandı. Ada genelinde her vatandaşa ulaşılabilir hizmetler sunulmasının önemine değinen Özçınar, yatırımların devam edeceğini belirtti.

Türkiye'den 2024 yılı için KKTC'nin sağlık alanına 1 milyar 447 milyon bütçe

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yıl tamamlanması planlanan Güzelyurt Hastanesi 4. Etap Projesi'nin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşımında, Güzelyurt'ta yaşayan vatandaşlara acil ve poliklinik hizmetleri sunulacağını belirten Serim, proje kapsamında toplamda 151 milyon TL kaynak tahsis edildiğini aktardı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 2024 yılı için KKTC'nin sağlık alanına 1 milyar 447 milyon TL bütçe ayırdığını açıkladı. Serim, "Her alanda olduğu gibi, sağlık alanında da tüm kurum, kuruluş ve imkanlarımızla Kıbrıs Türkü kardeşlerimize omuz vermeye devam edeceğiz" dedi.

KKTC\'de Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi 4. Etap Projesi Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel KKTC'de Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi 4. Etap Projesi Başladı - Son Dakika

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