KKTC'den ABD'ye Silah Satış Tepkisi - Son Dakika
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KKTC'den ABD'ye Silah Satış Tepkisi

KKTC, ABD'nin GKRY'ye silah satışını, adada savaş hazırlığına yol açacak bir hamle olarak değerlendirdi.

16.01.2025 20:18
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah satışı kararına tepki göstererek, "ABD Başkanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlanma yarışını adeta bir savaş hazırlığına girecekmiş gibi sürdüreceği açıktır." uyarısında bulundu.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanlık Kararı ile GKRY'yi savunma hizmetleri alınmaya elverişli bir ülke olarak ilan ettiği hatırlatılarak, Washington'un 1987 tarihinden bu yana Kıbrıs Rum tarafına uyguladığı silah satış kısıtlamasını, 2021 yılından itibaren tamamen kaldırdığı aktarıldı.

Açıklamada, Rumlara silah satışını Başkanlık Kararı ile alan ABD'nin gerekçe olarak "dünya barışına katkı sağlamak" olarak göstermesinin diplomatik tabirle "trajikomik" olduğu vurgulanarak, "Rum tarafının savaş çığırtkanlığına çanak tutan ülkeleri, bir kez daha bu hareketlerinin sonucunu hesaplayarak hareket etmeye ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Ada ve bölge üzerindeki hassas dengelerin olumsuz yönde etkilenmesi kimsenin çıkarına hizmet etmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Rum tarafının güvenlik tehdidi gerekçelerinin inandırıcılıktan uzak olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD Başkanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlanma yarışını adeta bir savaş hazırlığına girecekmiş gibi sürdüreceği açıktır." uyarısında bulunuldu.

ABD Başkanlık Kararı

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün 1961 tarihli Dış Yardım Yasası uyarınca GKRY'nin ABD'den "savunma malzemeleri ve hizmetleri" almasına imkan tanıyan karar yayımladı.

Beyaz Saray'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise "(GKRY'ye) Savunma malzemeleri ve hizmetleri sağlanması, ABD'nin güvenliğini güçlendirecek ve dünya barışını destekleyecek." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

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