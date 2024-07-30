KKTC Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin savaş gemileri GKRY'ye göndermek gerginliği artırıyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin savaş gemilerini Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) göndermeye devam etmesinin "gerginliği artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceği" açıklamasında bulundu.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz'de görev yapan ABD 6. Filo'ya bağlı USS Arleigh Burke isimli güdümlü füze destroyeri ile USS Roosevelt gemisinin 27 Temmuz'da GKRY'deki Limasol Limanı'na ulaştıkları hatırlatıldı.

Açıklamada, ABD'nin Güney Kıbrıs'a savaş gemisi göndermesinin, ABD yönetiminin Güney Kıbrıs'a askeri konularda verdiği desteğin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

GKRY'nin, ABD'den aldığı destekle saldırgan tavırlarını artırdığı ve devam ettirdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"GKRY'nin ABD gibi bir ülkeden açık bir şekilde askeri destek alması, Kıbrıs meselesindeki hakimiyetçi zihniyetini devam ettirmesine neden olmaktadır. ABD ve GKRY arasında askeri alanda yapılan bu işbirliğinin, GKRY tarafından ülkemize karşı bir tehdit unsuru olarak kullanılmak istendiği açıktır. Bu durum karşısında, KKTC Devleti olarak, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla Anavatan Türkiye ile birlikte gereken her türlü adımı atmaktan imtina etmeyeceğimizi ifade etmek isteriz."

Açıklamada, ABD'nin GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu 2 yıl önce kaldırdığı belirtilerek, "ABD donanmasına ait savaş gemilerinin adaya gönderilmeye devam edilmesi, gerginliği artırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir." ifadeleri kullanıldı.