KKTC Kapalı Maraş ile ilgili yeni adımlar atmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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KKTC Kapalı Maraş ile ilgili yeni adımlar atmaya hazırlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 4 yıl önce uygulamaya alınan açılımla bir bölümü halkın kullanımına sunulan "Kapalı Maraş" ile ilgili yeni adımlar atmaya hazırlandıklarını belirterek, Türkiye ziyaretinde konuyla...

08.10.2024 11:47
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 4 yıl önce uygulamaya alınan açılımla bir bölümü halkın kullanımına sunulan "Kapalı Maraş" ile ilgili yeni adımlar atmaya hazırlandıklarını belirterek, Türkiye ziyaretinde konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü bildirdi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maraş açılımının 4. yılı dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Kapalı Maraş"a artık kapalı nitelemesinin yapılmasının doğru olmadığını çünkü bölgenin günün belli saatlerinde de olsa ziyaretçilere açık olduğunu dile getiren Ataoğlu, 8 Ekim 2020'de açılan Maraş'ın turistlerin ilgisini çektiği ve sadece bulunduğu Gazimağusa ilçesine değil tüm KKTC ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Ataoğlu, 2020'den bu yana 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Maraş'ta yapılan açılımın o dönem, ana vatan Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştiğini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

KKTC'nin Gazimağusa ilçesine bağlı Maraş'ın ziyarete açılması ile ilk hedeflerine ulaştıklarını kaydeden Ataoğlu, bölgeyle ilgili yeni adımlar atmaya hazırlandıklarını dile getirdi.

Ataoğlu, "Türkiye ziyaretimde, Kapalı Maraş ile ilgili atılacak yeni adımlar konusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüm. Sayın Kurum'a KKTC ziyaretlerinde Maraş'a birlikte gitmeyi önerdim. Beraberce önce Maraş'ı bir göreceğiz sonra bizler nasıl adımlar atılır bunları tespit edeceğiz. Daha sonra inşallah Maraş ile ilgili atılması gereken adımları birer birer atacağız." dedi.

Ataoğlu, Maraş'ın ulusal ekonomiye katkısını daha da arttırmak üzere, Türkiye ile birlikte düşündükleri adımları atmaktan tereddüt etmeyeceklerini anlatarak, Maraş'ın KKTC'nin mutlak egemenliğinde olduğunu söyledi.

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan KKTC'nın Gazimağusa ilçesine bağlı Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alındı.

KKTC sınırları içerisindeki Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de halkın kullanımına açıldı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 12 Temmuz 2021'de Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında bir bölge daha askeri olmaktan çıkarıldı ve böylece Maraş'ın yüze 3,5'lik kısmı sivil hale getirildi.

KKTC makamları, Maraş'ta taşınmazı olan Rumlar ve 3. ülke vatandaşlarına Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru yapmaları çağrılarını devamlı yineliyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Maraş'ta yapılan açılım dahil tüm süreçlere karşı çıkarken, KKTC, Maraş'taki egemenliğinden dolayı bölgedeki tasarrufunu kimse ile paylaşmayacağını kararlılıkla vurguluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Kapalı Maraş ile ilgili yeni adımlar atmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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