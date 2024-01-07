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KKTC'li şampiyon voleybolcular için anma programı düzenlendi - Son Dakika
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KKTC'li şampiyon voleybolcular için anma programı düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel'de hayatını kaybeden KKTC'li şampiyon voleybolcular için anma programı düzenlendi. Programa KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Hataylı eski milli futbolcu Gökhan Zan, sanatçı Haluk Levent ve yönetmen Nilay İslamoğlu gibi birçok misafir katıldı. Anma gecesinde konuşan Töre, adaletin sağlanması gerektiğini belirtirken, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise çocukların adını yaşatmak için çalışacaklarını ifade etti. Eski futbolcu Zan ise yargı makamlarının emsal karar vereceğini umut ettiğini söyledi. Sanatçı Haluk Levent ise sorumluluğun paylaşılması gerektiğini vurgulayarak, yeni çocukların hayattan göçüp gitmemesi için çalışılması gerektiğini dile getirdi.

KKTC\'li şampiyon voleybolcular için anma programı düzenlendi
07.01.2024 - 15:21,
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel'de hayatını kaybedenlerin arasında yer alan KKTC'li şampiyon voleybolcular için anma programı düzenlendi.

İş insanı Rabia Doğruyol ve yapımcı Nilay Gürsoy'un ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "Şampiyon Melekleri" adlı anma gecesine KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Hataylı eski milli futbolcu Gökhan Zan, sanatçı Haluk Levent ve yönetmen Nilay İslamoğlu ve birçok misafir katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, yaptığı konuşmada, İsias Otel'in enkazına gerçekleştirdikleri ziyarette çevre binalarda herhangi bir yıkım yaşanmadığını fakat otelin adeta kumdan yapılmış olması nedeniyle yıkıldığını gördüklerini anlattı.

"Mutlaka cezalarını görmeli"

Töre, depreme karşı hazırlıklı olunsaydı can kaybının yine yaşanacağını ancak bu kadar olmayacağını belirterek, "Gidenler geri gelmez ama mutlaka bir adalet olmalıdır. O binalar yapılırken bir çalma varsa ki var olduğu ortaya çıktı, mutlaka cezalarını görmelidirler. Ceza gördükleri zaman o canlar geri gelmeyecektir elbette ama bir ibret olur. Yargıya güveniyoruz. Yargı görevini yapacaktır." dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da Adıyaman'da davanın görüldüğü adliyenin önünden programa canlı bağlandı.

Programı düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Karakaya, "Çocuklarımızın adını yaşatmak adına çıktığımız bu yolda bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Şampiyonlar ölmez. Çocuklarımızın adaleti, kayıplarımızın adaleti sağlanacak çünkü biz tek yüreğiz! Çocuklarımızın adını yaşatmak ve eğitim amaçlı projeler yapmak için hiç durmadan çalışacağız çünkü bizim onlara sözümüz var." ifadelerini kullandı.

Anma gecesine katılan Hataylı eski futbolcu Zan da yargı makamlarının bu konuda emsal karar vereceğini ümit ettiğini belirterek, "Bu emsal karar, sadece şampiyon meleklerimiz için değil aynı zamanda Hatay'da ve tüm diğer illerde yaşanan mağduriyet adına çok önemli bir karar olacaktır. Umarım bir nebze olsun onların ruhu rahat eder." diye konuştu.

Sanatçı Haluk Levent, o çocukların acısını yaşadıklarını, anne ve babalarının yanında bulunmanın kendisi için onur olduğunu dile getirerek, "Zaten Adıyaman'da onların yanındaydım. Bugün de onlar yokken burada anlamlı bir gece var. Ben de burada olmak istedim. Bu sorumluluğu birçok kesimin paylaşması gerekiyor. Sorumluluk paylaşılsın ki yeni çocuklarımız, yeni şampiyon meleklerimiz bu hayattan göçüp gitmesin." dedi.

Kaynak: AA
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