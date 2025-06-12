KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, Kazakistan ziyaretini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, Kazakistan ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, Kazakistan ziyaretini değerlendirdi Açıklaması
12.06.2025 15:43
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Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurul Toplantısı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) temsil eden KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, ilk kez Kazakistan'da bu seviyede temsil edildiklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs...

Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurul Toplantısı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) temsil eden KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, ilk kez Kazakistan'da bu seviyede temsil edildiklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tarihi bir gün." dedi.

Öztürkler, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen TÜRKPA 14. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Ziyaretine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Öztürkler, KKTC'nin 2022'de Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildiğini ve 2023'te ise TÜRKPA'da gözlemci parlamento statüsü kazandıklarını hatırlattı.

Öztürkler, bugün TÜRKPA'nın 14. Genel Kurulu'nda ilk kez Kazakistan'da temsil edildiklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tarihi bir gün." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin "Türk dünyasının kopmaz bir parçası" olduğunu ve Kuzey Kıbrıs'ın yer almadığı bir aile fotoğrafının ise Türk dünyası için eksik bir fotoğraf olduğunu defalarca vurguladığını anımsatan Öztürkler, "Bu kararlı duruşun sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün Astana'da hem devlet başkanı tarafından hem de genel kurulda resmi olarak temsil edilmiştir. Bu bizim için önemlidir." ifadelerini kullandı.

Öztürkler, ortak dil, kültür, inancı paylaşan ve aynı ecdadın torunları olarak Türk dünyasının içerisinde var olmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Haklı davamızı Türk dünyası aracılığıyla anlatmaya devam edeceğiz"

Kıbrıs Türk halkının yıllardır izolasyonlarla sıkıntılar yaşadığını aktaran Öztürkler, "Bu bağlamda biz mücadelemize devam edeceğiz. Haklı davamızı Türk dünyası aracılığıyla anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Öztürkler, TÜRKPA üyesi ve gözlemci ülkelerin meclis başkanlarıyla Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türk halkının yine Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yukarıya çıkması gerektiğini ifade ettik."

Öztürkler, KKTC olarak birkaç hafta önce TÜRKPA'nın "Kadınlar Zirvesi" etkinliğine ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Kıbrıs Türk halkı çağdaş, gelişmiş bir halktır. ve her türlü etkinliğe ev sahipliği yapabilecek bir noktadadır. Kıbrıs Türk halkına yeter ki şans versinler. Bu şanslar verildiği takdirde birçok başarıyı hem sanatsal hem sportif hem eğitimsel alanlarda yerine getirecektir. Türk dünyası bizi sahiplendikçe bu yürüyüşümüz daha kararlı bir şekilde devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk dünyasının birliğinin daim olmasını temenni ettiklerini dile getiren Öztürkler, "Türk dünyasının her zamankinden daha fazla Kıbrıs Türk halkına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkması en büyük beklentimizdir." diye konuştu.

TÜRKPA 14. Genel Kurulu Toplantısı

???????Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'un ev sahipliğinde Astana'daki Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Aşimbayev, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmoilov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er katıldı.

"Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü" temasıyla yapılan toplantıda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

Kaynak: AA

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