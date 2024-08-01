KKTC'nin "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" Ankara'da kutlandı - Son Dakika
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KKTC'nin "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" Ankara'da kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) '1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı' başkent Ankara'da törenle kutlandı. Törende şehitlere saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Mücahitler Marşı okundu. KKTC Ankara Askeri Ataşesi Piyade Kurmay Albay Mahmut Gergin, 1 Ağustos tarihinin KKTC'nin varoluşunun sembolleştiği bir gün olduğunu vurguladı.

01.08.2024 23:24
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" başkent Ankara'da törenle kutlandı.

Gazi Orduevi'nde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, KKTC Ankara Askeri Ataşesi Piyade Kurmay Albay Mahmut Gergin, kuvvet komutanları, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Törende şehitlere saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Mücahitler Marşı okundu.

Burada konuşan Gergin, 1 Ağustos 1571'de Kıbrıs Adası'nın, Osmanlı tarafından fethedilerek Türk yurdu haline getirildiğini hatırlattı.

Osmanlı döneminde Ada'nın uzun yıllar boyunca barış ve huzur içerisinde yönetildiğini belirten Gergin, 1950'li yılların sonunda EOKA saldırıları karşısında örgütlü bir direnişin gerekli olduğu ve 1 Ağustos 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatının kurulduğunu söyledi.

Gergin, Ada'da Türklere yönelik mezalimlere değinerek 20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin, Ada'ya barış getirdiğini vurguladı.

"1 Ağustos, asil Türk milleti ve kadim Türk devletinin ayrılmaz asli bir parçası olarak Doğu Akdeniz'de vücut bulmuş kalesi KKTC'nin varoluş tarihinin sembolleşen ve Türklüğün sonsuza dek Kıbrıs'ta kalıcılığının mührünün vurulduğu bir gündür, kutlu olsun." diyen Gergin, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından pasta kesimi yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'nin '1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı' Ankara'da kutlandı - Son Dakika

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