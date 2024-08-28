KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da trafiği rahatlatmak için Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesi başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da trafiği rahatlatmak için Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesi başlatıldı

KKTC\'nin başkenti Lefkoşa\'da trafiği rahatlatmak için Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesi başlatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın trafiğini rahatlatmak üzere Türkiye'nin desteği ile projelendirilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu için temel atma töreni düzenlendi.

28.08.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın trafiğini rahatlatmak üzere Türkiye'nin desteği ile projelendirilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu için temel atma töreni düzenlendi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve yetkililer katıldı.

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin ekonomik, sosyal ve siyasi yapısının güçlenmesi için bu gibi projelerin önemli olduğunun altını çizerek, ülkesinin yatırımlarla her gün biraz daha geliştiğini söyledi.

Tatar, Doğu Akdeniz'de KKTC'nin statüsü ve jeopolitik öneminin arttığını belirterek, Türkiye'nin desteği ile yapılan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu gibi yatırımların kendilerine cesaret, halka ise umut verdiğini vurguladı.

Projede desteği olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür eden Tatar, KKTC'nin hiçbir zaman egemen eşitlik tezinden vazgeçmeyeceğini sözlerine ekledi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de temeli atılan projenin tamamlanmasıyla Lefkoşa'nın ana arterlerinde oluşan trafik yoğunluğunun ortadan kalkacağını ifade etti.

Üstel, hükümetin göreve geldiği günden itibaren yarım kalan projeleri tamamlamaya öncelik verdiğini aktararak, "Halkımıza ne söz verdiysek yerine getirdik." diye konuştu.

Her konuda Türkiye ile uyum ve işbirliği içinde çalıştıklarını aktaran Üstel, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu için 2012 yılında ihaleye çıkıldığını ancak istikrarsız hükümetler nedeniyle yolun tamamlanamadığını, yarım kalmış bu projeyi de kendi hükümetlerinin tamamladığını kaydetti.

KKTC'nin Mavi Vatan'daki hakimiyeti artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuşmasında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla trafiğin yanı sıra çevre kirliliğinin azaltılması ve seyahat süresinin kısalmasına katkı sağlayacaklarını söyleyerek, Türkiye'nin finans ve proje desteğiyle KKTC'ye 600 kilometrenin üzerinde yol yapıldığını kaydetti.

Uraloğlu, yeni terminal ve pist yapılan Ercan Havalimanının yolcu kapasitesinin 10 milyon olduğunu hatırlatarak, yapılan yatırımın KKTC'nin turist sayısını artmasını sağladığına dikkat çekti.

KKTC'ye sadece ulaştırma ve haberleşme değil, çeşitli alanlarda yatırımlar yapıldığını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi'ni tamamladığımızda KKTC'nin Mavi Vatan'daki hakimiyetini önemli ölçüde artırmış olacağız. 2026 yılında inşallah projeyi tamamlamış olacağız. Proje tamamlandığında KKTC'nin stratejik önemi daha da artacak." dedi.

Uraloğlu, KKTC Veri Merkezinin ülkedeki dijital dönüşüme büyük katkı sağlayacağını, halen kullanımda olan e-Devlet uygulamasının daha da geliştirileceğini sözlerine ekledi.

Törenden sonra Bakan Uraloğlu, başkent Lefkoşa'da yapımı devam eden KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Millet Bahçesi'nin bağlantı yolları inşası hakkında yetkilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, Kıbrıs, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da trafiği rahatlatmak için Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesi başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
19:33 Mark Zuckerberg’den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
17:54 RTÜK’ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
10:04 Ne yapıyorsun Batshuayi Takım elenmiş ama onun aklı nerede Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerede
10:02 Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı
09:54 ABD’de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
09:47 Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
09:38 Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti
09:19 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü Mayolu pozlarıyla şov yaptı 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü! Mayolu pozlarıyla şov yaptı
08:54 Taksi bile daha ucuz hale geldi Veliler kara kara düşünüyor Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 21:11:13. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da trafiği rahatlatmak için Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesi başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement