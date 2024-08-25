KKTC\'ye gitmek için camide elektrik parası bıraktı

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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek için eşi ve hasta 2 çocuğuyla feribot bekleyen baba, küçük çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle oksijen makinesi bağladığı Reşadiye Camisi'nde kullandığı elektriğin parasını bir notla birlikte bıraktı. Nottaki, "Çocuklar hasta oldukları için fişi kullanarak hava verdik ve sıcaktan dolayı da klimaları kullandık. Elektriği kullanım ücreti olarak bir miktar para bırakıyorum. Hakkınızı helal edin" ifadeleri duygulandırdı.

Mersin'in KKTC'ye açılan kapısı Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde bir süre feribot bekleyen 2 çocuklu aile, küçük çocuklarının rahatsızlanması üzerine Reşadiye Camisi'ne sığındı. Camiye girip prizle küçük çocuğunun oksijen desteği almasını sağlayan baba, "Selamünaleyküm hocalarım; yolcuyuz, gemi saatini beklerken mecbur camiye sığındık. Çocuklar hasta oldukları için fişi kullanarak hava verdik ve sıcaktan dolayı da klimaları kullandık. Kamera kayıtlarında görebilirsiniz. Hocalarım, elektriği kullanım ücreti olarak bir miktar para bırakıyorum. Hakkınızı helal edin" yazılı not bıraktı.

GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Öğle namazını kıldırmak için görev yaptığı Taşucu Reşadiye Camisi'ne gelen din görevlisi Halil Erdem, kamera kayıtlarının olduğu ekran önüne bırakılan not ile 200 lirayı görünce şaşırdı. Merakla notu okuyan Erdem, Kıbrıs'a gitmek için feribot beklerlerken eşi ve biri hasta 2 çocuğuyla camide bir müddet konaklamak zorunda kalan ve ismini vermeyen bir babanın örnek davranışıyla karşılaşınca oldukça duygulandı. Erdem, "Bizler cami görevlisi olarak öğlen namazında camiye geldiğimizde kameranın önünde bir miktar para ile bir kağıt gördük. Kağıtta da Kıbrıs'a gitmekte olan bir ailenin hasta olan çocukları için oksijen maskesi kullandığını ve bir miktar elektrik kullandıkları için parayı bıraktıklarını gördük. Bu notu okuduğumuzda çok duygulandık. Kendilerinden Allah razı olsun" dedi.